MotoGP. «Априлия» подписала Алеша Эспаргаро и Виньялеса на сезон-2023

«Априлия» сохранит нынешний состав пилотов в 2023 году.
Алеш Эспаргаро и Маверик Виньялес переподписали соглашения с командой, сообщает Autosport. Официально «Априлия» подтвердит это на специальной пресс-конференции перед Гран-при Италии.
Эспаргаро согласовал сделку до конца 2024 года и будет получать около двух миллионов евро в год, Виньялес останется в команде как минимум до конца 2023-го. Алеш занимает второе место в нынешнем чемпионате с минимальным отставанием от Фабио Куартараро из «Ямахи».
Издание также делится информацией о возможных трансферах: пилот «Сузуки» Хоан Мир, вероятно, заменит Пола Эспаргаро в «Хонде», Алекс Ринс ведет переговоры с «Ямахой» и «КТМ». «Сузуки», как сообщалось ранее, стремится покинуть чемпионат по окончании сезона-2022.
На место «Сузуки» претендует команда «Леопард» из Moto3, которая может стать сателлитом «Априлии».
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