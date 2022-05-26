MotoGP. «Априлия» подписала Алеша Эспаргаро и Виньялеса на сезон-2023

сохранит нынешний состав пилотов в 2023 году.

и переподписали соглашения с командой, сообщает Autosport. Официально «Априлия» подтвердит это на специальной пресс-конференции перед Гран-при Италии.

Эспаргаро согласовал сделку до конца 2024 года и будет получать около двух миллионов евро в год, Виньялес останется в команде как минимум до конца 2023-го. Алеш занимает второе место в нынешнем чемпионате с минимальным отставанием от Фабио Куартараро из «Ямахи».

Издание также делится информацией о возможных трансферах: пилот Хоан Мир, вероятно, заменит в , ведет переговоры с «Ямахой» и . «Сузуки», как сообщалось ранее, стремится покинуть чемпионат по окончании сезона-2022.

На место «Сузуки» претендует команда «Леопард» из Moto3, которая может стать сателлитом «Априлии».

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