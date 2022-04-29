Ландо Норрис: «Макларену» нужно прибавлять во всех областях – возможно, с небольшим акцентом в сторону прохождения медленных поворотов»

Пилот признал, что команде нужно продолжать работать над улучшением болида.

Особенно Норрис выделил область, которая касается эффективности болида при прохождении медленных поворотов.

«Говоря проще, нам по-прежнему нужно прогрессировать во всех областях. Нужно улучшать работу болида и в скоростных поворотах, а также в среднескоростных и медленных поворотах. С, возможно, небольшим акцентом в сторону именно медленных поворотов. Однако оценивая болид в целом – думаю, нам нужно просто немного прибавить во всех областях.

Как мы уже недавно говорили, у нашей машины неплохой баланс. Просто иногда получается, что по ощущениям на круге все вроде бы очень неплохо, а на деле вы проезжаете круг медленно – просто потому что хуже соперников проходите медленные повороты.

Пока у нас не было каких-то крупных обновлений машины. Я знаю, что мы добились большого прогресса (в сравнении со стартом сезона), но случилось это не потому что мы, допустим, привезли новое днище болида или что-то в этом роде. Нет. Дело всегда в небольших деталях. Но когда вы собираете эти небольшие детали воедино, может получиться что-то существенное – как, например, это получилось в Имоле», – рассказал Норрис.

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