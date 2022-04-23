Гоночный директор «Феррари»: «В Имоле между болидами «Ред Булл» и «Феррари» нет большой разницы в скорости – все решат детали»

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес подвел итоги спринт-заезда перед -Романьи.

А также Мекьес поделился мнением о перспективах команды в соперничестве с в завтрашней гонке.

«На самом деле все просто. Правда в том, что соперники из «Ред Булл» очень сильны. И сегодня быстр был не только Макс, но и Чеко. Это видно по тем же временам на круге. Не думаю, что в этот уик-энд между болидами «Феррари» и «Ред Булл» есть большая разница в скорости. Так что решать все будут мелкие детали.

Что касается проблем с износом шин, то мы извлечем урок из случившегося. У нас было мало времени, чтобы в этот уик-энд потренироваться в сухих условиях. Сейчас в нашем распоряжении есть весь вечер, чтобы проанализировать все полученные данные, да и в гонке в нашем распоряжении будут шины всех типов. Нас ждет шахматная партия», – рассказал Мекьес.

Мощная схватка Леклера и Ферстаппена: лидер «Феррари» уничтожил шины, долго отбивался, но все же не сдержал Макса

Ферстаппен вырвал победу у Леклера в 30-минутном спринте

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram