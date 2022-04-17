Маттиа Бинотто о командной тактике: «Наши пилоты могут свободно бороться друг с другом»

Руководитель заявил, что Скудерия не планирует применять командную тактику в ближайших гонках.

На данный момент лидирует в чемпионате по итогам трех первых Гран-при, в то время как занимает третью строчку в общем зачете, при этом отставая от напарника на 38 очков.

«С начала сезона прошло всего три гонки, а впереди еще двадцать. Ну, мы надеемся, что проведем еще 19-20 гонок. Так что чемпионат будет очень длинным. Наши пилоты могут свободно бороться друг с другом. И мне нравится то, что борются они в том числе между собой за очень высокие позиции. Будем надеяться, они будут бороться за первое место», – рассказал Бинотто.

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