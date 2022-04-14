Льюис Хэмилтон о борьбе за титул: «Остаюсь оптимистом, впереди 20 гонок»

Льюис Хэмилтон все еще надеется завоевать рекордный восьмой титул в 2022 году.

«Я предпочитаю оставаться оптимистом. – заявил пилот . – Впереди 20 гонок. Если смотреть на вещи реалистично, топ-команды обычно развивают болиды с одинаковой скоростью. Будет ли ситуация такой же с новыми машинами? Кто знает. Но я очень, очень надеюсь, что мы вступим в борьбу.

На каждый наш шаг они («Феррари») и наверняка ответят аналогичными шагами, так что легко не будет. И да, сейчас отставание слишком большое, но впереди большой путь».

Хэмилтон отстает от лидера чемпионата Шарля Леклера из на 43 очка.

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