Маттиа Бинотто: «Этап в Имоле – не самый подходящий, чтобы привозить туда новинки»

Руководитель рассказал, что команда не планирует привозить значительные обновления болида на -Романьи.

Этап в Имоле станет первым в этом сезоне, где формат уик-энда предусматривает проведение спринт-заезда.

С учетом специфики формата в пятницу у команд будет всего одна практика, а затем пройдет квалификация. На субботу запланирована вторая практика и спринт-заезд, а главная гонка как обычно состоится в воскресенье.

«Думаю, это довольно трудный гоночный уик-энд, чтобы привозить на него новинки и пытаться оценивать их работы в пятничной практике. Ведь вам, очевидно, в первую очередь нужно будет сосредоточиться на подготовке к квалификации, которая пройдет в пятницу во второй половине дня.

Так что в нашем случае мы не собираемся привозить на этап в Имолу серьезные новинки – мы считает, что момент просто будет не самым подходящим. Но да, мы постараемся уменьшить проблемы, с которыми в данный момент сталкиваемся. В первую очередь я говорю о галопировании, подпрыгивании болида, которое влияет на нашу скорость по ходу уик-энда.

Так что, опять же, мы постараемся поработать над решением данной проблемы. Что же касается, скажем так, значительных обновлений болида, то они появятся позже», – рассказал Бинотто.

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