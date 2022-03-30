Основатель «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг: «В сезоне-2022 чемпионат и Кубок России объединят в Российскую серию кольцевых гонок»

Основатель и руководитель российской гоночной программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг рассказал о планах развития российского автоспорта в условиях санкций.

По словам Ротенберга, в 2022 году «СМП Рейсинг» сосредоточится на поддержке Российской серии кольцевых гонок.

«На протяжении восьми лет «СМП Рейсинг» выступает партнером Российской автомобильной федерации в развитии национального кольцевого автоспорта. В декабре прошлого года продлен контракт на проведение чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам.

При поддержке президента РАФ Виктора Николаевича Кирьянова планомерное развитие продолжалось в самых разных условиях – от финансового кризиса 2014 года до пандемии 2020-2021 годов.

История успехов продолжится и в сезоне 2022 года, который станет очередным витком развития чемпионата и Кубка России, объединенных в Российскую серию кольцевых гонок. Запланирован дебют новых классов, на этапах будет организована масштабная развлекательная программа для зрителей, будут вестись трансляции.

«СМП Рейсинг» Российская автомобильная федерация работают над дальнейшим развитием соревнований», – заявил Ротенберг пресс-службе «СМП Рейсинг».

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