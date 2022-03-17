«Формула-1» показала заставку сезона-2022

«Формула-1» выложила интро сезона-2022 на своем ютуб-канале.
Новая заставка будет предварять Гран-при в 2022 году. В видео присутствуют новые лица: пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй и вернувшийся в «Хаас» Кевин Магнуссен.
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