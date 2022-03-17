«Формула-1» показала заставку сезона-2022

выложила интро сезона-2022 на своем ютуб-канале.

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Новая заставка будет предварять Гран-при в 2022 году. В видео присутствуют новые лица: пилот и вернувшийся в .

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