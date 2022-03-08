«Мерседес» представил новую машину безопасности на сезон-2022

«Мерседес» показал машину безопасности и медицинскую машину на 2022 год.

Как и в прошлом сезоне, «Мерседес» и разделят между собой обязанности поставщика сэйфти-каров. На первых двух этапах будут использоваться автомобили немецкой марки – машина безопасности GT Black Series и медицинская машина AMG GT 63 S 4MATIC+.

«Астон Мартин» возьмет на себя 12 этапов, первый из который пройдет в Австралии. Британцы предоставят сэйфти-кар Vantage и медицинскую машину DBX.

Гонка «носов» в «Ф-1»: у «Мерседеса», «Феррари» и «Альфа Таури» – длиннейшие, у «Макларена» – очень короткий с редким креплением

У нового босса мировых гонок ошеломительная коллекция суперкаров за $75 млн: от монстров на 1500 л.с. до летающего «Мерседеса»

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