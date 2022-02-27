Маттиа Бинотто о результатах тестов: «Какие-то команды больше скрывали свою скорость, какие-то меньше»

Руководитель считает, что на первых предсезонных тестах в Барселоне все команды скрывали свою истинную скорость.

«Меня удивило то, что на тестах мы увидели множество разных, не похожих друг на друга болидов, но результаты на круге при этом были очень плотными. Когда ты видишь болиды с использованием совсем разных концепций, ты ожидаешь, что это будет находить отражение в разных результатах на трассе. Вместо этого мы видели, что несмотря на различия в конструкции, результаты болидов разных команд начали выравниваться.

В любом случае, сейчас слишком рано делать выводы о скорости команд. Какие-то команды больше скрывали свою скорость на тестах, какие-то меньше. Общую картину мы начнем видеть только на тестах в Бахрейне и с началом сезона.

В начале сезона мы постараемся в полной мере раскрыть потенциал нового болида – это будет первым обновлением. Но кардинальных изменений конструкции не будет. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы максимально раскрыть потенциал построенной машины.

Если оценивать то, как прошли тесты, то я бы сказал удовлетворительно – это подходящее слово. То есть мы удовлетворены тем, что собрали большое количество данных и проехали много кругов», – рассказал Бинотто.

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