Команда Валентино Росси «ВР46» представила ливрею для дебютного сезона в MotoGP

Команда «ВР46» показала ливрею на сезон-2022 MotoGP.

Коллектив, владельцем которого является легендарный Валентино Росси, впервые выступит в премьер-классе. «ВР46» будут представлять Лука Марини и Марко Беццекки.

Саудовская Аравия прокатила Валентино Росси на $120 млн для личной команды. Нового доминатора в мотогонках не выйдет

«Хонда» Марка Маркеса – 6-я команда по составу гонщиков, «Ямаха» – лучшая (The Race)

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