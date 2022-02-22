Маттиа Бинотто: «У «Феррари» есть запас гибкости в плане работы над формой болида-2022»

сообщил, что при необходимости «Феррари» переработает форму болида-2022.

«У нас много нетрадиционных решений, если говорить об аэродинамических поверхностях. Каждая команда обладает определенной гибкостью. Безусловно, на старте сезона мы будем смотреть на другие машины, изучать концепции и, конечно, тестировать их в аэротрубе.

У нас довольно широкая форма болида, и пространство внутри не заполнено вплотную. Так что, несомненно, в плане корпуса у нас есть запас гибкости. Правила достаточно жестко ограничивают форму переднего и заднего крыльев, носа, но корпус можно создавать гораздо свободнее», – сказал руководитель Скудерии.

Бинотто объяснил, в чем заключалась специфика подготовки к революционному регламенту «Формулы-1» 2022 года:

«Мы не могли просто продолжить развитие предыдущей концепции, адаптировать ее к новым правилам. Так что команда пыталась мыслить открыто. В первую очередь мы опирались на аэродинамику, поэтому все механические решения стали следствием, как и компоновка силовой установки. В аэротрубе мы протестировали все возможные направления и выбрали то, которое посчитали наилучшим.

В начале сезона предстоит найти дополнительную скорость, по-настоящему реализовать потенциал машины. Я ожидаю, что это займет несколько гонок. Не думаю, что мы выйдем на пик уже на первых тестах. Может, будут обновления, но не слишком серьезные: важнее понять болид, научиться выжимать из него максимум».

Новая «Феррари» – прорыв в конструкции болида «Ф-1»: первый в истории разборный нос – из-за тройной срезки трат

«Феррари» вернула культовую расцветку из 1990-го: добавила черный, включила агрессию

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram