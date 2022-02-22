Фернандо Алонсо: «El Plan вышел из-под контроля, он повсюду»

Пилот «Альпин» согласился, что мем El Plan захватил мир «Формулы-1». Испанец также рассказал, в чем смысл данного феномена.

«О, это маленькая тайна. Он появился, думаю, где-то в середине 2021 года, летом. Популярная штука – все в соцсетях о этом говорят. Речь о вере о то, что сезон-2022 может принести «Альпин».

Еще «Альпин», «план» – своеобразная игра букв. И сейчас, честно сказать, все вышло из-под контроля. План повсюду, куда бы я ни посмотрел. Любая картинка или пост, который я публикую, вызывает шум.

Теперь мы должны дать результат, чтобы все были счастливы. И нужно продолжать: план, может, относится не только к сезону-2022, он должен жить дальше», – отметил двукратный чемпион.

Команда уже использовала мем в ливрее на последнем этапе 2021 года.

«Альпин» выступает с надписью «El Plan» на заднем крыле. Это мем, порожденный фразой Алонсо

«Альпин» представила болид 2022 года

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