📸 Трамп вновь займет Овальный кабинет. Футбольный мир отреагировал на результаты выборов США мемами о любимой игре

Дональд Трамп обошел Камалу Харрис на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Поклонники футбола отреагировали на политическую новость мемами о любимой игре. Изучаем лучшие шутки болельщиков!

💭 «Трамп стал президентом, проиграл президентскую гонку и потом опять стал президентом. Все это до того, как Рэшфорд оформил хет-трик в чемпионате».

💭 «Бензема в дебатах о Левандовском и Суаресе».

💭 «Влияние Хулиана Альвареса безумно».

💭 «Влияние Винисиуса безумно! «Камала Харрис заявила, что не приедет на инаугурацию президента».

💭 «За 15 дней он проиграл в класико, на «Золотом мяче», в Лиге чемпионов и на выборах. Камалиус Жуниор».

💭 «Плачу, Трамп уже начал депортацию».

💭 «Лапорта: «Если трамп депортирует Месси, двери «Камп Ноу» для него всегда открыты».

Перед стартом выборов поклонники футбола призывали голосовать за Антони.

Еще одно сравнение Харрис и Вини с его вирусным постом после поражения на «ЗМ»: «Сделаю в десять раз больше, если придется. Они не готовы».

Куда без шуток о 115 обвинениях «Ман Сити»?

Очередь у центра трудоустройства растет.

💭 «Если бы Камала Харрис была футбольным клубом».

Выборы окончены, голоса подсчитаны: Антони обходит Мудрика в большинстве штатов.

Как вам такие шутки футбольных болельщиков?

Ужасно. Мы не могли сделать даже два паса». Игра Месси на затопленном поле – одни мемы