Участница группы поддержки «Торпедо» – самая красивая девушка России! Теперь едет на конкурс «Мисс Земля»

Группа поддержки нижегородского «Торпедо» дважды признавалась самой красивой в КХЛ, а на днях приобрела статус, недосягаемый для конкурентов (и конкуренток).

Одна из участниц «Torpedo STARS» признана самой красивой девушкой России и скоро примет участие в конкурсе красоты «Мисс Земля». Знакомьтесь, Дарья Луконькина!

Дарье 19 лет. Она студентка Нижегородского педагогического университет им. Минина, учится на факультете управления и социально-технических сервисов на втором курсе. В свободное от учебы время девушка работает моделью, занимается организацией детских праздников и, конечно же, поддерживает «Торпедо» в составе танцевальной группы.

В начале октября Дарья стала победительницей конкурса «Мисс Нижний Новгород», а в конце месяца взяла первое место и на «Красе России». В финале Всероссийского конкурса красоты состязалась 51 участница: зрителям предлагали оценить танцевальные, вокальные, акробатические таланты девушек, а также дефиле.

«Конечно, победы я не ожидала, но хотела, чтобы этот титул был моим. Меня переполняют эмоции, я очень рада, что все-таки получила титул, буду нести его с достоинством и гордостью всю жизнь. Эта победа не только моя, это победа всего города и победа, конечно, для болельщиков и команды «Торпедо», – поделилась эмоциями Дарья.

Теперь Дарья представит Россию в конкурсе «Мисс Земля», который состоится в ноябре на Филиппинах. Так что о нижегородском «Торпедо» и его группе поддержке скоро узнает весь мир!