Юлия Оверчук – новая ведущая клубного ТВ омского «Авангарда». Болельщики говорят, что она похожа на Зухру

Знакомимся!

Летом омский «Авангард» понес серьезную потерю – клубное телевидение покинула Зухра Уразбахтина. Девушка не захотела переезжать в Омск, куда команда вернулась после четырехлетней ссылки в Балашиху, и подписала контракт с футбольным ЦСКА.

Кажется, болельщики команды не будут сильно скучать по Зухре, и сейчас поймете почему. Знакомьтесь, Юлия Оверчук – новая ведущая клубного ТВ «Авангарда»!

Юлия родилась в Омске, но долгое время жила в Москве, а также в Сербии. Давно занимается журналистикой: работала на федеральных каналах «Москва 24», Life News и «РБК». Недавно девушка вернулась в родной город и мимо вакансии от «Авангарда» пройти просто не могла.

Клуб заявил, что выбор был сложным: «Помните, мы объявили кастинг, чтобы найти новую ведущую «Авангард ТВ»? Мы получили сотни заявок со всей России… Но «Авангард» — это Омск. Поэтому мы собрали лучших омичек — и устроили им испытание. И мы нашли ЕЕ».

В комментариях к посту с объявлением о назначении Юлии болельщики намекнули, что Оверчук очень уж похожа на Зухру.

«Мне удалось пройти отбор ведущих, было круто! Уверена, это всерьез и надолго. Рада вновь работать в любимом в Омске!» – сама Юлия не обращается внимания на сравнения и, кажется, счастлива попробовать себя на новом месте. И даже в новой среде, ведь до «Авангарда» со спортивной журналистикой она не соприкасалась.

Фото: соцсетии Юлии Оверчук