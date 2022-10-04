В США творят историю: в гонке линейки NASCAR впервые сразятся мать и дочь Берджессы. У них семейная команда с машиной на 700 л.с.

Бриджит Берджесс – пилот команды BMI Racing, которая участвует в серии ARCA Menards Series West линейки NASCAR.

Бриджит родилась 26 декабря 2001 года в австралийском Брисбене. В 2008-м вместе с семьей переехала в США, где увлеклась автоспортом и начала карьеру в гонках по бездорожью на короткие дистанции. В первой же гонке поднялась на подиум – в 15 лет!

В 2019 году дебютировала в линейке NASCAR, а с 2020-го выступает в семейной команде BMI Racing – тогда Бриджит заняла десятое место в общем зачете серии ARCA Menards Series West (серия сток-каров мощностью 700 л.с. но массой 1,5 тонны без пилота и топлива и продвинутого аэродинамического обвеса), а через год немного улучшила результат, став девятой. На данный момент идет на седьмой строчке. Лучшая финишная позиция в гонке – седьмая.

А совсем скоро семья Берджесс войдет в историю. 14 октября Бриджит выйдет на старт гонки в Лас-Вегасе вместе с мамой – и это будет первый подобный случай для NASCAR!

Сара Берджесс – один из руководителей BMI Racing и глава бригады механиков, обслуживающих машину дочери, а в прошлом сама участвовала в турнирах по дрифту, ралли-кроссу и гонках по бездорожью. Впереди дебют в состязаниях сток-каров!

Фото: Instagram/bridgetburgess8, sarahburgess97