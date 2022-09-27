Натали Деккер – гонщица одного из главных дивизионов NASCAR. Ее машина загорелась на первом же круге дебютной гонки!

Натали Деккер – пилот команды MBM Motorsports, участвует во втором дивизионе линейки NASCAR: Xfinity Series.
Натали родилась 25 июля 1997 года в небольшом городке Игл Ривер, что в американском штате Висконсин. В девять лет увлеклась картингом и за два года выиграла четыре картинговых турнира. В 2013-м была признана лучшим новичком сезона серии Midwest Tour Американского Автоклуба (ARCA)
В 2019 году Натали дебютировала в одной из высших дивизионов NASCAR – в составе команды David Gilliland Racing на трассе «Дайтоны» в рамках Truck Series. И уже на первом круге ее машина загорелась!
В 2021-м Деккер впервые вышла на старт Xfinity Series и за два года провела восемь гонок.
Натали обожает автоспорт, но живет не только гонками. Гольф и собаки – вот что она любит помимо адреналина и быстрых автомобилей!
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Фото: Instagram/nataliedecker
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