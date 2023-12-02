Конкурс: расскажите о вашем самом ценном спортивном сувенире! С призом от «Ничего обычного»

Начинает сам Даня Чалов.

Недавно мы снова убедились, что у наших пользователей есть фантастические коллекции. Но ведь даже один спортивный сувенир может быть впечатляющим, ценным и много значащим.

И нам будет очень интересно об этом узнать, услышать историю. Это может быть и чья-то футболка, и шайба с памятного матча, и программка, которая вам чем-либо дорога.

Для вас – новый конкурс, который мы проводим совместно с ребятами из творческого объединения «Ничего обычного». Для вдохновения своей историей поделился основатель «НО» Даня Чалов.

Условия конкурса и призы

● Напишите пост в блоге на Трибуне – с историей о вашем самом памятном спортивном атрибуте и поставьте тег «Ничего Обычного».

● Мы принимаем тексты до 5 декабря, а итоги подведем уже 7-го.

● Три победителя получат «Пасспитчи» (обложки на паспорт для футбольных мечтателей) от «Ничего Обычного» и памятный свитшот от Sports.ru.

«Самая памятная – футболка сборной ФНЛ. Она уникальна». История Даниила Чалова

Моя самая памятная экипировка – футболка сборной ФНЛ. Она уникальна, потому что эта сборная существовала всего несколько лет. Это была первая сборная моей жизни. И мы играли против сборной Серии B в Италии.

Представляете: первая сборная и сразу ФНЛ – лучшей лиги мира. Это было очень круто. У меня она до сих пор лежит на даче.

Недавно я ехал на электричке в Италии, когда мы делали Passpitch – из Торино через Верчелли, где, собственно, проходил тот самый мой матч за сборную ФНЛ против сборной Серии B.

И очень символично, что поездка в этих местах состоялась тогда, когда мы сделали Passpitch.

Только теперь я оказался здесь уже в другом статусе. И все по-другому».

До встречи на Трибуне, ждем ваши посты!