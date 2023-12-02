Конкурс: расскажите о вашем самом ценном спортивном сувенире! С призом от «Ничего обычного»
Начинает сам Даня Чалов.
Недавно мы снова убедились, что у наших пользователей есть фантастические коллекции. Но ведь даже один спортивный сувенир может быть впечатляющим, ценным и много значащим.
И нам будет очень интересно об этом узнать, услышать историю. Это может быть и чья-то футболка, и шайба с памятного матча, и программка, которая вам чем-либо дорога.
Для вас – новый конкурс, который мы проводим совместно с ребятами из творческого объединения «Ничего обычного». Для вдохновения своей историей поделился основатель «НО» Даня Чалов.
Условия конкурса и призы
● Напишите пост в блоге на Трибуне – с историей о вашем самом памятном спортивном атрибуте и поставьте тег «Ничего Обычного».
● Мы принимаем тексты до 5 декабря, а итоги подведем уже 7-го.
● Три победителя получат «Пасспитчи» (обложки на паспорт для футбольных мечтателей) от «Ничего Обычного» и памятный свитшот от Sports.ru.
«Самая памятная – футболка сборной ФНЛ. Она уникальна». История Даниила Чалова
Моя самая памятная экипировка – футболка сборной ФНЛ. Она уникальна, потому что эта сборная существовала всего несколько лет. Это была первая сборная моей жизни. И мы играли против сборной Серии B в Италии.
Представляете: первая сборная и сразу ФНЛ – лучшей лиги мира. Это было очень круто. У меня она до сих пор лежит на даче.
Недавно я ехал на электричке в Италии, когда мы делали Passpitch – из Торино через Верчелли, где, собственно, проходил тот самый мой матч за сборную ФНЛ против сборной Серии B.
И очень символично, что поездка в этих местах состоялась тогда, когда мы сделали Passpitch.
Только теперь я оказался здесь уже в другом статусе. И все по-другому».
До встречи на Трибуне, ждем ваши посты!
Реал Мадрид 3 : 4 Севилья
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), 68 000 зрителей (80% при вместимости 85 454)
Главный судья: Бернардино Гонсалес Васкес (Оренсе, Испания)
Адриано Коррея (Хесус Навас) 0:1, Рауль (Гути) 1:1, Кристиан Ромарик (Ренато)1:2, Фредерик Кануте 1:3, Гонсало Игуаин (Фернандо Гаго) 2:3, Фернандо Гаго (Гути) 3:3 Ренато (Фредерик Кануте) 3:4
Мы с сыном на трибунах. Невероятные Эль Капитано Ррррррррауль от Стадио!
Реал отыгрался с 1-3, но божил Кануте - итог 3-4, но в памяти невероятные ощущения радости!
Ну и шарф Реал Мадрид с того матча практически всегда со мной.