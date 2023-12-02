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Конкурс: расскажите о вашем самом ценном спортивном сувенире! С призом от «Ничего обычного»

Конкурс
Ничего Обычного Ничего Обычного
Футбол Футбол

Начинает сам Даня Чалов.

Недавно мы снова убедились, что у наших пользователей есть фантастические коллекции. Но ведь даже один спортивный сувенир может быть впечатляющим, ценным и много значащим.

И нам будет очень интересно об этом узнать, услышать историю. Это может быть и чья-то футболка, и шайба с памятного матча, и программка, которая вам чем-либо дорога.

Для вас – новый конкурс, который мы проводим совместно с ребятами из творческого объединения «Ничего обычного». Для вдохновения своей историей поделился основатель «НО» Даня Чалов.

Условия конкурса и призы

Напишите пост в блоге на Трибуне – с историей о вашем самом памятном спортивном атрибуте и поставьте тег «Ничего Обычного». 

● Мы принимаем тексты до 5 декабря, а итоги подведем уже 7-го.

Три победителя получат «Пасспитчи» (обложки на паспорт для футбольных мечтателей) от «Ничего Обычного» и памятный свитшот от Sports.ru.

«Самая памятная – футболка сборной ФНЛ. Она уникальна». История Даниила Чалова

Моя самая памятная экипировка – футболка сборной ФНЛ. Она уникальна, потому что эта сборная существовала всего несколько лет. Это была первая сборная моей жизни. И мы играли против сборной Серии B в Италии.

Представляете: первая сборная и сразу ФНЛ – лучшей лиги мира. Это было очень круто. У меня она до сих пор лежит на даче.

Недавно я ехал на электричке в Италии, когда мы делали Passpitch – из Торино через Верчелли, где, собственно, проходил тот самый мой матч за сборную ФНЛ против сборной Серии B.

И очень символично, что поездка в этих местах состоялась тогда, когда мы сделали Passpitch.

Только теперь я оказался здесь уже в другом статусе. И все по-другому».

До встречи на Трибуне, ждем ваши посты!

9 комментариев
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Шарф Амкара 2004 года, первый сезон после выхода в Премьер-лигу! Гонял с ним на матчи ЧМ 2018, многие узнавали(Амкар) и поддерживали (В связи с концом клуба)
+3
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+3
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Ответ shmelewalex
Шарф Амкара 2004 года, первый сезон после выхода в Премьер-лигу! Гонял с ним на матчи ЧМ 2018, многие узнавали(Амкар) и поддерживали (В связи с концом клуба)
ого, а можете рассказать об этом в посте?) Только не забудьте поставить тег "ничего обычного")
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Шарф с матча 07 декабря 2008г
Реал Мадрид 3 : 4 Севилья
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), 68 000 зрителей (80% при вместимости 85 454)
Главный судья: Бернардино Гонсалес Васкес (Оренсе, Испания)

Адриано Коррея (Хесус Навас) 0:1, Рауль (Гути) 1:1, Кристиан Ромарик (Ренато)1:2, Фредерик Кануте 1:3, Гонсало Игуаин (Фернандо Гаго) 2:3, Фернандо Гаго (Гути) 3:3 Ренато (Фредерик Кануте) 3:4
Мы с сыном на трибунах. Невероятные Эль Капитано Ррррррррауль от Стадио!
Реал отыгрался с 1-3, но божил Кануте - итог 3-4, но в памяти невероятные ощущения радости!
Ну и шарф Реал Мадрид с того матча практически всегда со мной.
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Сломанное ребро и нос, которые мне оставил брат в школьном футболе считаются за памятные спортивные вещи?
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Куда истории отправлять ?
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Шарфы и прочая атрибутика - это классно, но медаль чемпионата универа топ
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Ответ Raul Bloodworth
Куда истории отправлять ?
а для этого нужно написать пост с тегом "ничего обычного") можете оставить ссылку после публикации здесь)
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Ответ Кул
Шарф с матча 07 декабря 2008г Реал Мадрид 3 : 4 Севилья Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), 68 000 зрителей (80% при вместимости 85 454) Главный судья: Бернардино Гонсалес Васкес (Оренсе, Испания) Адриано Коррея (Хесус Навас) 0:1, Рауль (Гути) 1:1, Кристиан Ромарик (Ренато)1:2, Фредерик Кануте 1:3, Гонсало Игуаин (Фернандо Гаго) 2:3, Фернандо Гаго (Гути) 3:3 Ренато (Фредерик Кануте) 3:4 Мы с сыном на трибунах. Невероятные Эль Капитано Ррррррррауль от Стадио! Реал отыгрался с 1-3, но божил Кануте - итог 3-4, но в памяти невероятные ощущения радости! Ну и шарф Реал Мадрид с того матча практически всегда со мной.
Вот это да! А сможете рассказать об этой истории в отдельном посте?) Нужно будет еще добавить тег "ничего обычного", и мы с радостью примем историю в число претендентов)
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Ответ Alon Raven
Сломанное ребро и нос, которые мне оставил брат в школьном футболе считаются за памятные спортивные вещи?
мощно вы играли!)
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