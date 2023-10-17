Клюшка Ковальчука и уникальные шарфы «Тулона». Итоги конкурса историй о коллекциях спортивной атрибутики

Привет! Недавно в блоге мы рассказали о том, какие коллекции спортивной атрибутики есть у ребят из команды Sports.ru, и попросили вас поделиться своими. И вы поделились. «Найдите то, что любите, и поддерживайте огонь», — цитата участника конкурса RomGi, к которой нечего добавить: это замечательный девиз, и мы с ним согласны. Прочитали все комментарии и выбрали тройку победителей (было сложно). Объявляем их и показываем коллекции.

3-е место и наш свитшот из лимитированной партии для авторов Трибуны отправляется к HulkBaster94 за теплую историю мечты о футболе мальчика из Читы.

HulkBaster94. Автор пишет, что раздал большую часть коллекции, но несколько фото все же нашлось:

«Я вырос в деревне под Читой, поэтому футбол всегда казался чем-то из параллельной вселенной. Где-то за несколько тысяч километров от меня ночью (по нашим часам) люди играют в футбол. Когда переехал учиться в Екатеринбург, первое время был в шоке, что можно прийти на футбол и видеть игру прямо вживую. После одного из матчей игравший тогда за «Урал» Спартак Гогниев, сняв футболку, направился в нашу сторону. Я, как и еще толпа людей, прижались к перекладине и вытянули руки. В итоге Спартак отдал футболку буквально «соседней руке» от моей. Было ТАК обидно, что в тот день я решил, что точно должен заполучить настоящую футбольную джерси. Я нашел в соцсетях несколько десятков аккаунтов футболистов и в течениt пары недель писал с просьбой одному-двум игрокам в день. Не получив ни одного ответа, я понял, что игрокам явно пишет очень много людей и дай бог один из сотни доберется до моего сообщения. Уже попрощавшись с какой-то надеждой, я импульсивно разослал сообщение нескольким десяткам футболистов и ушел спать. Не то, чтобы на утро я прочитал гору ответов, нет. Но постепенно, очень неожиданно для меня игроки начали отвечать! В результате, я почти разорился с расходами на пересылку, но в течении нескольких месяцев ко мне пришли футболки игроков Спартака, Локомотива, Зенита, Рубина, Ростова, Краснодара и Урала. Даже было неловко от такой наглости, но мальчик из Читы внутри меня был просто в восторге! Обычно откликались молодые игроки, но радушнее всех отреагировал Артем Ребров, капитанивший тогда в моем любимом Спартаке».

Продолжение истории читайте в комментарии автора по ссылке.

2-е место и наш свитшот из лимитированной партии для авторов Трибуны отправляется к BrickTop и его коллекции джерси, среди которых оказалась клюшка Ковальчука.

BrickTop: «Охота на интересные экземпляры всегда вызывает огромный азарт»

«Моt знакомство с атрибутикой произошло, наверное, так же, как и у всех — на футбольной коробке в моем дворе. Когда играешь на одном поле с «Роналдиньо», «Фиго» и «Шевченко» (пускай эти футболки были и жутко палеными), мне тоже всегда очень хотелось свою футболку с фамилией героя на спине. Спустя год (а то и больше) уговоров моего отца мы с ним отправились на Арбат, где купили абсолютно контрафактную, но такую теплую для моего сердца футболку «Спартака» с фамилией Быстров и 23-м номером на спине. С тех пор я загорелся идеей обладать еще большим количеством джерси в своей коллекции». Продолжение истории читайте в комментарии автора по ссылке.

1-е место и сертификат в Спортмастер отправляется к Rsln Rsln и его коллекции стикеров и шарфов футбольных ультрас, которую автор собирает уже 15 лет.

Rsln Rsln: «Уже лет 15 (с перерывами) собираю стикеры и шарфы футбольных ультрас.

«Раз 5 переосмыслял свою коллекцию и решил остановится на тех айтемах, производителей которых знаю лично или на том, что включает в себя отсылки к массовой культуре или истории города/региона. Кроме этого собираю то, где фигурирует образ Корто Мальтезе. Это герой комиксов итальянского художника Уго Пратта, рассказывал о нем в своем блоге. Тут выделю коллекцию шарфов группы Irreductibles французского «Тулона». Я собрал почти все шарфы, за исключением нескольких экземпляров и такого на просторах экс-СССР 100% нет ни у кого.

Еще немного собираю значки и игровые футболки (с прошлого года). В формате коллекции мои накопления смешные (пару десятков каждого наименования), но среди них есть крайне любопытные экземпляры. Например: чемпионская футболка «Хаммарбю» сезона 2001 года, выездная футболка «Санкт-Паули» сезона-1996/1997, в которой рассекал Николай Писарев, домашняя футболка «Депортиво Ла-Коруньи» сезона-2006/2008 от технического спонсора Canterbury (уникальна тем, что фирма обычно производит форму для регби, а не для футбола), «Рапид»-1996/1998, Ирландия домашняя 2002 и гостевая 2000».

Друзья, спасибо огромное за участие и ваши истории. Делитесь ими чаще. В комментариях мы узнали о самых разных коллекциях и увидели новых героев, о которых будем рады рассказать в отдельной серии постов на Трибуне, так что обязательно спишемся с каждым участником.