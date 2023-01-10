«Наблюдаю за магией Троссарда и интеллектом Мак Аллистера». Поговорили с блогером, который пишет на Трибуне о «Брайтоне» и других непопсовых командах

Проследили путь от создания блога до награды за просмотры.

Гаяр Фейзулин ведет на Трибуне два блога: о «Брайтоне» и неочевидных футбольных проектах. Первый блог он создал в 2020-м, а по итогам 2021-го получил «бронзу» за просмотры.

Поговорили с автором о футбольных предпочтениях, мотивации для авторов и даже путешествиях.

– Расскажите, как и когда появился ваш блог на сайте. Писали о спорте до этого?

– Я начал писать о футболе в 2020-м в блоге на Яндекс.Дзене, быстро набрал достаточно неплохую аудиторию, но возможности развиваться у меня там не было, как и какого-либо фидбека. Весной 2020-го также завел аккаунт на Sports.ru, но почти сразу забыл о нем и занимался только Дзеном. К сентябрю того же года я вернулся на Sports.ru, потому что в какой-то степени потерял интерес к Дзену и своему каналу там и завел блог football weekdays, где изначально писал о мировом футболе в общем. Со временем я окончательно переключился на материалы о неочевидном в футболе.

Можно сказать, что я завел блог, потому что на тот момент мне хотелось высказывать свое мнение по поводу волнующих тем, соответственно найти единомышленников и развить в себе навыки спортивного журналиста.

– Как началась история с «Брайтоном»?

– Это был август 2018 года. Тогда я как-то спонтанно захотел посмотреть АПЛ и выбрал матч «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед». Уже тогда я испытывал негативные чувства по отношению к Жозе Моуриньо и решил в конкретном матче поболеть за «Брайтон», не зная никого в составе клуба и тем более тренера Хьютона. И «Брайтон» выиграл со счетом 3:2. Это была настоящая сенсация, а голы забили Гленн Мюррей, Шейн Даффи и Паскаль Гросс. Важно отметить, что тот «Брайтон» был низовой командой, оборонялся низким блоком, много забрасывал вперед на Мюррея или навешивал на него.

После этой победы я на целый год забыл о клубе. Вернулся я к «чайкам» в начале сезона-2019/20, когда узнал, что очень перспективный и интересный тренер Грэм Поттер будет тренировать команду (его назначили еще в конце сезона-2018/19, но я узнал об этом только в августе 2019-го). С того момента начал следить за результатами, иногда смотрел матчи. В сезоне-2020/21 я стал следить еще пристальнее, в мае 2021-го создал второй блог на Sports.ru – уже о «чайках». После появился канал в телеграмме и в сезоне-2021/22 я посмотрел 36 из 38 матчей клуба в АПЛ и все матчи в кубках.

Что касается нынешнего положения клуба, то оно неоднозначно. Роберто Де Дзерби – догматик, для которого владение – смысл футбола. При Поттере контроль мяча также был важным моментом, но не главенствующим. Итальянец же пытается создать тики-таку в клубе. Следить за этим очень интересно, но класс игроков подводит, особенно в завершающей стадии. Вообще, это давняя проблема клуба, но, кажется, что в этом октябре она снова обострилась.

– Если бы вам дали возможность посетить любой футбольный матч из прошлого, настоящего или будущего, то что это может быть?

– Интересный вопрос. Конечно, я мог бы выбрать стамбульский финал 2005 года или какое-то яркое класико начала десятых или матч России с Нидерландами в 2008-м, но я соригинальничаю и выберу матч в прошлом мае между «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед».

Тогда подопечным Грэма Поттера удалось разгромить команду Рангника со счетом 4:0. В тот день я был в Стамбуле, смотрел матч в номере отеля, и даже через экран планшета чувствовал невероятные эмоции. Это был момент, когда Поттер показал, что он полноценный топ-тренер, когда Кукурелья забил первый гол в АПЛ, когда Троссард устроил настоящее шоу, когда Дэнни Уэлбек разрывал защиту бывшего клуба и когда «Брайтон» показал всю свою мощь. Я бы очень хотел побывать на красивом стадионе клуба «Амэкс» 7 мая 2022 года.

– Какие футбольные проекты для вас самые интересные в этом сезоне и почему?

– Так как я веду блог о неочевидном в футболе, выделю только клубы, которые нельзя назвать топовыми. Конечно, сейчас многие говорят об успехах «Атлетика», «Униона», «Ньюкасла», «Ланса» и «Удинезе», видел много материалов про эти клубы, поэтому выделю 5 других клубов из топ-5 лиг.

Это «Валенсия», которая после прошлого абсолютно пиратского футбола с Бордаласом стала очень горизонтальной командой. Да, пока это владение часто бывает стерильным, но, тем не менее, «Валенсия» старается доминировать в каждом матче, и здорово, что Гаттузо поставил этот контроль, достаточно высокий прессинг, наладил игру в атаке и в обороне. Учитывая безумное руководство, это действительно стоящее достижение.

В Германии отмечу «Майнц»: главный тренер Бо Свенссон строит собственную «Аталанту», но интерпретирует также по-своему. Это более оборонительный вариант «Аталанты» двухлетней давности с некоторыми отличиями. В этом сезоне команда Бо идет в зоне еврокубков и следить за ней действительно интересно.

В АПЛ, разумеется, выделю «Брайтон». Как сказал выше, это тики-така, наверное, самая горизонтальная команда в АПЛ. Даже «Сити» в очном матче проиграл по владению. Кроме того, матчи «Брайтона» – также возможность наблюдать за магией Троссарда, скоростью и техникой Марча, интеллектом Макаллистера и развивающимся Кайседо.

Во Франции, безусловно, выделяю «Марсель» и «Лилль». Обе команды летом возглавили новые тренеры (Тудор и Фонсека). Но футбол они построили абсолютно разный. Игор Тудор – ученик Ивана Юрича, что означает высокий прессинг, вертикальный и радикальный футбол. Стоит отметить, что Тудор менее радикален, чем Юрич, что в какой-то степени облегчает его работу, и «Марсель» идет на 5-м месте, что достаточно хорошо. Фонсека же взял «Лилль» и быстро изменил команду, привив ей владение и сделал из вертикальной и контратакующей команды горизонтальную. Результаты тоже улучшились и сейчас «Лилль» 6-й.

Ну и в Серии А, безусловно, отмечу «Монцу». Во-первых, невероятно интересно следить за работой пожилых сеньоров Берлускони и Галлиани. Во-вторых, невероятно интересно следить за тренером Палладино, которого назначили в середине сентября после неудачи Строппы. С ним клуб уже вошел в топ-5 по владению и точности передач. Ну и бонусом можно выделить «Оренбург», который латиноамериканцами и тренером Личкой показывает классный и атакующий футбол.

– Что насчет ЧМ-2022?

– Вообще, я очень не люблю матчи сборных. По-моему это очень сомнительное явление, так как качество игры находится на низком уровне. Мне очень нравятся слова Игоря Порошина в его выдающемся подкасте с Вадимом Лукомским: «Матчи сборных – благотворительность ФИФА для бедных стран».

Но за ЧМ-2022 планировал следить по нескольким причинам: 1) хотел, чтобы выстрелила сборная Эквадора, это очень симпатичная команда, где играют сразу три футболиста «Брайтона» (Кайседо, Эступиньян и Сармьенто); 2) интересно было посмотреть на футболистов в отличной форме посреди клубного сезона на турнире сборных; 3) поболеть за Месси и Аргентину в общем.

Лео заслужил этот Кубок. И, как видим, это мое ожидание на 100% оправдалось. Очень жаль, что ЧМ прошел без нашей сборной России, но, к сожалению, ничего не поделать.

– Вы стали обладателем одной из наград за довольно внушительное число просмотров на Трибуне. Какие рекомендации дадите начинающим блогерам?

– Думаю, что у каждого блогера есть собственный путь, но есть определенные моменты, которые могут помочь новичкам Трибуны. Для начала нужно выбрать область, о которой будет большая часть постов (например, отдельный клуб, чемпионат, футбольная история, выезды на стадионы), затем устроить мозговой штурм и придумать темы для будущих текстов. Лично я чаще руководствуясь вдохновением, но это не самый эффективный вариант. Кроме того, очень важна рефлексия: можно читать комментарии пользователей, анализировать их и свой материал в общем, что получилось хорошо, а что нет. Это бывает очень полезно. Со временем обязательно сформируется собственный стиль и писать станет легче.

– Что читаете кроме материалов о футболе и какие рекомендации можете дать? Начиная от книг, заканчивая местами для путешествий независимо от региона.

– Я очень люблю классическую русскую литературу, особенно роман «Герой нашего времени» Лермонтова. По-моему, гениальное произведение, а сам образ Печорина очень близок мне. Кроме того, очень нравятся «Театр» Моэма и «Алмазная колесница» Акунина. Очень люблю Эраста Петровича Фандорина, но особенно запомнилась его расследование в Японии.

Что касается путешествий, то выделю три города. В первую очередь – Стамбул. Уникальное место, так как там одновременно живет Запад и Восток, новизна и старость. Стамбул – это красивейшие дворцы, мечети, музеи, вкусная и разнообразная еда, фантастический Босфор и конечно футбол. В феврале 2020 года мне удалось побывать на матче «Бешикташ» – «Трабзонспор». Это были невероятные эмоции: ливень, полный стадион, шум, горячий традиционный напиток салем и боевая ничья 2:2 по итогу. Посетил я этот матч незадолго до начала пандемии, что особенно ценно.

В качестве второго места для путешествий отмечу маленький итальянский городок Монтегротто-Терме. Он находится недалеко от Падуи и Венеции и туда стоит приехать не только ради красивых видов, вкусной и свежей итальянской еды, но и ради здоровья. В городе очень много отелей, в каждом из которых есть термальные источники, которые проходят под городом. Соответственно в отелях есть различные спа-процедуры, сауны, паровые комнаты. Кроме того, в городе есть вокзал, откуда можно доехать до Болоньи, Венеции, Падуи, Феррары и некоторых других городов.

Как третье направление отмечу итальянский остров Эльба, город Портоферрайо. Был там всего один раз, но мне очень запомнилось это место. Это в какой-то степени другая Италия, островная. Похожая, но другая еда, другой климат, другие люди. На Эльбе есть много красивых пляжей, кафе, ресторанов, но я рекомендую всем посетить виллу, которая принадлежала Наполеону Бонапарту, когда тот был в ссылке на острове. Сейчас эта вилла превращена в музей. Также на острове есть множество крепостей, термальных источников, а около берегов можно заниматься дайвингом.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Michael Regan; East News/Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency; globallookpress.com/Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency; REUTERS/Dylan Martinez