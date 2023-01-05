Выбираем лучших блогеров-2022. Начинаем с автоспорта!

Начало января – традиционное время для подведения итогов года на Трибуне. Лучших блогеров выбираете вы, а стартуем мы с автоспорта, где у нас на этот раз 5 номинантов.

Поехали!

Здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Не жалейте плюсов и подписок, тогда таких постов будет больше.

Сообщество авторов, где рассказывают о самом интересном в мире автомобилей и автоспорта.

Здесь регулярно появляются переводы классных англоязычных текстов о «Формуле-1». Если это ваша тема – обязательно подпишитесь, впереди еще много интересного.

Автор делает подкасты о книгах про «Формулу-1» и делится самыми интересными историями в блоге. Здесь рецензии на биографии и рассказы про серию из первых рук – по книгам пилотов, механиков и других работников паддока.

Здесь пишут об американских гоночных сериях. Если это ваша тема – обязательно поддержите.

***

А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 5-го по 12 января.