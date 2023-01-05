Административный блог
Блог

Выбираем лучших блогеров-2022. Начинаем с автоспорта!

NASCAR NASCAR
Формула-1
Авто Авто

Начало января – традиционное время для подведения итогов года на Трибуне. Лучших блогеров выбираете вы, а стартуем мы с автоспорта, где у нас на этот раз 5 номинантов.

Поехали!

1. F1 – королева автоспорта!, автор – V3ttel

Здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Не жалейте плюсов и подписок, тогда таких постов будет больше.

Технические итоги года «Ф-1»: «Хаас» прибавил больше всех, «Феррари» – самая инновационная, «Мерседес» выиграл гонку прогресса

У Аль Пачино была роль пилота Гран-при – в «Жизни взаймы» по Ремарку. Но экранизацию не поняли – ждали гонок из-за работы с реальной «Ф-1»

2. RaceBros – Гонки и Авто, автор – RaceBros

Сообщество авторов, где рассказывают о самом интересном в мире автомобилей и автоспорта.

«После байка в машине нет ощущения скорости – как по телевизору». Разговор с российской гонщицей, осилившей «Дакар» без механиков

24 часа Спа: что нужно знать о главном конкуренте Ле-Мана

3. На максимальной скорости, автор – gd92

Здесь регулярно появляются переводы классных англоязычных текстов о «Формуле-1». Если это ваша тема – обязательно подпишитесь, впереди еще много интересного.

Судейство взрывало «Ф-1» во все эпохи: например, однажды гонщиков запутали светофором... И дисквалификацировали!

Будущий чемпион «Ф-1» мечтал о самолетах, но увлекся гонками. За 5 лет добрался до вершины, а затем бросил лучшую команду и основал свою

4. Masta Kink, автор – Masta Kink

Автор делает подкасты о книгах про «Формулу-1» и делится самыми интересными историями в блоге. Здесь рецензии на биографии и рассказы про серию из первых рук – по книгам пилотов, механиков и других работников паддока.

Оказывается, в родном городе «Феррари» есть памятник погибшим гонщикам. Там 50 лет проводят службы в память о каждом

Напарника Шумахеру в Скудерии выбрали по страсти к итальянским суперкарам. Тот просил президента «Феррари» снизить цены на запчасти

5. Американские гонки, автор – Alex_Loborev

Здесь пишут об американских гоночных сериях. Если это ваша тема – обязательно поддержите.

«Формула-1» выигрывает у NASCAR и «Индикар» битву за молодых американских гонщиков? Чемпионы главных серий США обеспокоены

Называй меня как хочешь

***

А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 5-го по 12 января.

Выбираем лучший автоспортивный блог года
75 голосов
F1 – королева автоспорта!
62%
RaceBros – Гонки и Авто
7%
На максимальной скорости
15%
Masta Kink
8%
Американские гонки
8%

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
burefan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Блин, если бы можно было плюсовать после слов «время голосования истекло» цены бы вам не было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Пивненко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очевидный победитель на мой взгляд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий