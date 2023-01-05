Выбираем лучших блогеров-2022. Начинаем с автоспорта!
Начало января – традиционное время для подведения итогов года на Трибуне. Лучших блогеров выбираете вы, а стартуем мы с автоспорта, где у нас на этот раз 5 номинантов.
Поехали!
1. F1 – королева автоспорта!, автор – V3ttel
Здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Не жалейте плюсов и подписок, тогда таких постов будет больше.
• Технические итоги года «Ф-1»: «Хаас» прибавил больше всех, «Феррари» – самая инновационная, «Мерседес» выиграл гонку прогресса
• У Аль Пачино была роль пилота Гран-при – в «Жизни взаймы» по Ремарку. Но экранизацию не поняли – ждали гонок из-за работы с реальной «Ф-1»
2. RaceBros – Гонки и Авто, автор – RaceBros
Сообщество авторов, где рассказывают о самом интересном в мире автомобилей и автоспорта.
• «После байка в машине нет ощущения скорости – как по телевизору». Разговор с российской гонщицей, осилившей «Дакар» без механиков
• 24 часа Спа: что нужно знать о главном конкуренте Ле-Мана
3. На максимальной скорости, автор – gd92
Здесь регулярно появляются переводы классных англоязычных текстов о «Формуле-1». Если это ваша тема – обязательно подпишитесь, впереди еще много интересного.
• Судейство взрывало «Ф-1» во все эпохи: например, однажды гонщиков запутали светофором... И дисквалификацировали!
• Будущий чемпион «Ф-1» мечтал о самолетах, но увлекся гонками. За 5 лет добрался до вершины, а затем бросил лучшую команду и основал свою
4. Masta Kink, автор – Masta Kink
Автор делает подкасты о книгах про «Формулу-1» и делится самыми интересными историями в блоге. Здесь рецензии на биографии и рассказы про серию из первых рук – по книгам пилотов, механиков и других работников паддока.
• Оказывается, в родном городе «Феррари» есть памятник погибшим гонщикам. Там 50 лет проводят службы в память о каждом
• Напарника Шумахеру в Скудерии выбрали по страсти к итальянским суперкарам. Тот просил президента «Феррари» снизить цены на запчасти
5. Американские гонки, автор – Alex_Loborev
Здесь пишут об американских гоночных сериях. Если это ваша тема – обязательно поддержите.
• «Формула-1» выигрывает у NASCAR и «Индикар» битву за молодых американских гонщиков? Чемпионы главных серий США обеспокоены
• Называй меня как хочешь
***
А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.
Голосование продлится с 5-го по 12 января.
2 комментария