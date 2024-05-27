«Семак заслуживает уважения»: Денис Глушаков – о чемпионстве «Зенита»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков подвел итоги работы главного тренера «Зенита» Сергея Семака в завершившемся чемпионате России 2023/24.

«У каждого есть своё мнение. Я считаю, что Сергей Семак заслуживает уважения. Далеко не каждый тренер может выиграть столько трофеев подряд. В нужный момент, когда петербуржцам нужно было побеждать, «Зенит» взял и выиграл. У Семака большой тренерский опыт. Видно руку тренера», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Сергей Богданович возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время вместе с командой он стал шестикратным чемпионом России, один раз завоевал национальный Кубок и четыре раза Суперкубок страны. 2 июня сине-бело-голубые сыграют в финале Кубка России против «Балтики». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 (по московскому времени).

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