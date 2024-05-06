Булыкин назвал причины неудачи «Зенита» в матче с «Факелом»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об игре петербургского «Зенита» в матче 27-го тура РПЛ против воронежского «Факела».

«Зенит» сейчас выглядит не очень сильно и мощно. Подопечные Семака дают шанс преследователям догнать себя в чемпионской гонке. Последние три тура будут очень интересными, поскольку борьба за золотые медали может продолжаться до самого конца», – сказал Булыкин Vprognoze.ru .

6 мая в выездном матче 27-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Факелом». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Сейчас «Зенит» лидирует в РПЛ с 51 очком. Второе место занимает «Краснодар» (50).

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