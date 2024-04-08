Хавбек «Балтики» Данила Козлов рассказал, о чём говорил с Кержаковым после игры

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов рассказал «Спорту День за Днем», о чем он говорил с вратарем «Зенита» Михаилом Кержаковым после матча 23-го тура РПЛ, завершившегося со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Миша поздравил с хорошей игрой. Сказал, что за мной следит, что я хорошо выгляжу в игре, чтобы я не сбавлял. А еще сказал, чтобы я подстригся (улыбается)», – рассказал Козлов корреспонденту «Спорт День за Днем» Анне Коробковой.

Козлов – воспитанник «Газпром Академии». Перешел в «Балтику» на правах аренды в январе этого года. На его счету после перехода один мяч и одна голевая передача.

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