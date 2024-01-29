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Сергей Силкин: «Скопинцев уже был в «Зените» и не пришелся ко двору»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу Юдину возможный переход защитника бело-голубых Дмитрия Скопинцева в «Зенит».

Журналист Иван Карпов сообщил, что Скопинцев договорился с «Зенитом» о личных условиях контракта. В данный момент клубы ведут переговоры: «Зенит» намерен приобрести защитника за 6 млн евро, «Динамо» не хочет уступать игрока не менее, чем за 14 млн евро.

– Как вы думаете, заиграет ли Скопинцев в «Зените»? – У него же есть агент, он переговоры ведет. Скопинцев уже был там, он в курсе структуры клуба. «Зенит» может хотеть, но сам то игрок хочет?

Он уже немолодой игрок. Ему уже 26 лет, хотя еще не возрастной. Не знаю, нужен ли он «Зениту». На его место там есть бразилец. Получается, что его берут, чтобы он там сидел и ждал своего часа. Чем они должны его замотивировать, чтобы он туда пошел? Тем более, он там уже был.

– Говорят, что контракт между Скопинцевым и «Зенитом» уже согласован на 1,4 миллиона евро в год. Сейчас этап переговоров клубов. – Для «Динамо» – это свой воспитанник. Он, конечно, попутешествовал будь здоров: и в Германии был, и в «Зените», и в «Ростове» у тренера сборной. Трудно сказать, нужен он или нет. Подстраховываться, чтобы на это место был кто-то альтернативный – это одно, а играть – совсем другое.

– Вы считаете, что Дмитрию не стоит соглашаться на переход? – Это ему решать с его агентом. Но он там уже был и не пришелся ко двору. Сейчас они его берут, но я не вижу резона, чтобы ему туда идти. Тем более, на этом месте есть игрок.

– Сможет ли Скопинцев выиграть конкуренцию у Сантоса? Может он в чем-то лучше? – Нет, я не думаю, что он может выиграть конкуренцию. Просто идти, чтобы чего-то там ждать и сидеть… Мы же не знаем, о чем с ним разговаривали представители клуба. Если он принимает такое решение, значит он хочет туда пойти. Если он хочет, то какой смысл его держать? Если он не хочет оставаться в «Динамо».

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1 комментарий
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Это конечно его дело. На его кошек там на сто лет вперëд его зарплаты хватит,хоть кому то поможет. Благое дело, Дима удачи на Родине.
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