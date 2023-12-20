Дмитрий Баранник назвал преимущество «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник рассказал, чего ждет от сине-бело-голубых в весенней части чемпионата России.

«Команда будет показывать более стабильную игру и вновь станет лидером чемпионата. Преимущество «Зенита» перед «Краснодаром», «Динамо» и другими преследователями заключается в том, что в совокупности иностранцы петербуржцев сильнее и опытнее, чем легионеры у соперников», – сказал Баранник Legalbet.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками. Второе место занимает «Зенит» (36). «Динамо» занимает третью строчку (32).

Петербургская команда является пятикратным чемпионом России. Команда стала победителем РПЛ также по итогам прошлого сезона.

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