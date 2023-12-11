Александр Ерохин назвал самое запоминающееся событие в 2023 году и оценил оценил конкуренцию в этом сезоне РПЛ

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Максиму Сутченко победу над «Пари НН» (1:0) в 18-м туре Российской Премьер-лиги, а также назвал запоминающееся событие в уходящем 2023 году.

— «Пари НН» хорошая команда. По статистике больше двух мячей они в чемпионате не пропускали. Хорошая оборона, сложно с ними играть. Трудовая победа, непростая, в завершении этого этапа чемпионата. Можно сказать, что уходим с более-менее хорошим настроением на паузу. Будем стараться во второй части сезона делать все от нас зависящее, чтобы набирать очки и закрепиться на первом месте, — сказал Ерохин.

— Ожидали, что в этом сезоне будет непросто бороться за первое место? — Конкуренция была и в предыдущие сезоны. Просто тогда конкуренты теряли очки, а у «Зенита» таких потерь было меньше. В этом сезоне все иначе. Верхняя часть таблицы достаточно плотная. Уверен, что весной будут интересные матчи. — Если брать весь 2023 год, какое самое запоминающееся событие можете назвать? — В первую очередь чемпионство и все, что с этим связано. Нынешний чемпионат напряженный, интересный. От нас требуется только работать дальше, стараться улучшать свою игру, терять меньше очков. «Зенит» на данный момент занимает 1-е место в РПЛ с 36 очками. На 1 очко от петербуржцев отстает «Краснодар» (35 очков). У «быков» игра в запасе. Сегодня «Краснодар» сыграет дома с ЦСКА. «Зенит» выигрывает чемпионский титул 5 сезонов кряду.

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