Агент Джона Арьяса подтвердил интерес «Зенита» к игроку

Агент полузащитника бразильского клуба «Флуминенсе» Джона Арьяса Джанфранко Петруциелло прокомментировал интерес к его подопечному от петербургского «Зенита».

«Зенит» – не единственный клуб, который внимательно следит за Арьясем. «Флуминенсе» не готов вести переговоры о его продаже до конца года. Мы со своей стороны готовы рассмотреть предложения из России», — сказал Петруциелло Metaratings.

В СМИ появилась информация о том, что «Зенит» готов заплатить за Арьяса бразильскому клубу 12 млн евро, и до сих пор интерес к игроку «Флуминенсе» от петербургского клуба сохраняется.

Арьяс перешел в «Флуминенсе» из «Санта-фе» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила 600 тыс евро (по данным Transfermarkt). Контракт полузащитника с бразильским клубом истекает в августе 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.