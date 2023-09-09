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Респект от легенды. Адамов заслужил похвалу от Малафеева за игру против «Сочи»

Вячеслав Малафеев Вячеслав Малафеев
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владиславом Юдиным прокомментировал дебют голкипера Дениса Адамова в составе сине-бело-голубых в чемпионате России.

25-летний вратарь вышел в составе «Зенита» на матч 11-го тура РПЛ против своего бывшего клуба «Сочи». Петербуржцы победили со счетом 2:0. Адамов провел в воротах весь матч.

– Понравилась ли вам игра Адамова? – Как казалось, первые минуты «Зенит» пытался найти свою игру, игра давалось не то, что трудно, но было видно, что приходилось отдавать много сил на всех позициях. В такой игре Денис хорошо проявил себя и подстраховал своих партнеров в нужные моменты.

– Сможет ли Денис заменить Михаила Кержакова в качестве основного вратаря в «Зените»? – Этот вопрос больше к Денису, к самому Мише и к Саше Васютину. Тренерский штаб проводит ротацию, и очень хорошо, что среди голкиперов в нашем клубе растет конкуренция.

– «Зенит» получил в лице Адамова вратаря на долгие годы, каким в свое время были вы? – Если бы мне в мое время сказали, что «Зенит» получил в моём лице вратаря на долгие годы, думаю, что через пару месяцев я бы плотно сидел на скамейке. Все в руках тех футболистов, которые сейчас находятся в составе «Зенита», только они своими действиями, своей самоотдачей и отношением к своему делу смогут доказать и себе и всем болельщикам то, насколько и как долго они достойны играть за «Зенит».

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1 комментарий

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Антон Лукашов
не зря 16 номер взял!
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