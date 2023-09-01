«Локомотив» одержал волевую победу над «Зенитом» в гостях. А первым кто зажег в послематчевом интервью, стал, как и ожидалось, Артем Дзюба.

Нападающий «Локо» ответил на вопрос журналиста, касательно его отношений с Сергеем Семаком.

«Я просто счастлив! Помирился ли с Семаком? А кто это?» — заявил Дзюба.

Что же, вероятно, это первый из многочисленных комментариев Дзюбы на ближайшие несколько дней. Напомним, что у Артема нет результативных действий в матче с «Зенитом».