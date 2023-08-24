Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о переходе нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в петербургскую команду.

«Видел, что подписали Изидора. У нас выходные. Лично в команде я его еще не видел. Соберемся в понедельник. Надеюсь, он усилит «Зенит». Даже уверен. Мы работаем со всеми футболистами, которые с характером. Важно будет пообщаться и объяснить наши правила. В «Зените» мягких нет, в «Зените» только с характером», – цитирует Тимощука «СЭ».

Сегодня, 9 сентября, пресс-служба сине-бело-голубых анонсировала переход Изидора в «Зенит» на правах аренды на год с правом обязательного выкупа. По информации Transfermarkt петербуржцы заплатят «Локомотиву» 1,35 миллиона евро за временное соглашение с нападающим.

В прошлом сезоне РПЛ Изидор провел 20 матчей, забил восемь голов и отметился одной результативной передачей.

«Зенит» идет на четвертом месте в чемпионате России с 14 очками в активе. Следующий матч сине-бело-голубые в рамках РПЛ проведут 17 сентября против «Рубина» на выезде.

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