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«Впервые слышу об этом»: Сергеев высказался о возможном переходе Изидора в «Зенит»

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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев отреагировал на информацию, что форвард «Локомотива» Вильсон Изидор может перейти в петербургский клуб.

«Я впервые слышу от вас эту информацию. Я его не знаю. Конкуренция повысится? Конкуренция — это здраво», — передает слова Сергеева корреспондент «Спорт День за Днем» Максим Сутченко.

Сегодня, 7 сентября, появилась информация, что трансфер Изидора в «Зенит» согласован. 23-летний французский нападающий присоединится к сине-бело-голубым в качестве аренды с правом выкупа.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила 3,5 млн евро (по данным Transfermarkt). Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Изидора в 6 млн евро.

В прошлом сезоне нападающий провел 24 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. В нынешнем Изидор сыграл уже 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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