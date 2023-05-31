Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о том, нужно ли РФС переходить в Азию, в то время как у союза еще есть шансы вернуться в Европу.

«Стоит ли России уходить в Азию? Не вникаю в это сильно. Каждый день информация меняется. Моё мнение – лучше подождать, если есть шанс вернуться. Но если ситуация будет совсем безвыходно – надо уходить», – сказал Чистяков «Чемпионату».

Чистяков перешел в «Зенит» из «Ростова» в июле 2021 года. Сумма трансфера составила 3,25 млн евро (по данным Transfermarkt). Контракт полузащитника с петербургской командой истекает в июне 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.

В нынешнем чемпионате России он провел 15 матчей (892 минут).

Чистяков сыграл в еврокубках вместе с «Зенитом» 7 матчей: 2 игры (178 минут) в Лиге Европы и 5 игр (444 минуты) в Лиге Чемпионов. Российские команды отстранены УЕФА от международных турниров.

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