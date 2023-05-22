Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев высказался о том, кто, по его мнению, является лучшим игроком в составе петербургского клуба по итогу сезона 2022/2023 чемпионата России.

«Наверное, Кузяев. Он играл на разных позициях, там, где надо. Он выполняет большой объем черновой работы, но и много создает. Еще Кержаков очень уверенно отыграл в воротах, излучал уверенность, которая передавалась игрокам. Очень хороший сезон провел. Он внес большой вклад», — сказал Кобелев Legalbet.

В летнее трансферное окно Кузяев может покинуть «Зенит» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с петербургским клубом истекает по окончанию нынешнего сезона.

В нынешнем чемпионате России он провел 25 матчей (1 785 минут), забил 5 голов и сделал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.

Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что «Зенит» продлил контракт с голкипером Михаилом Кержаковым, но только на неделю. Контракт Кержакова с «Зенитом» закончился 31 мая, однако 3 июня петербуржцы должны сыграть домашний матч с «Факелом» в рамках 30-го тура РПЛ.

В нынешнем чемпионате России он провел 24 матч (2 116 минут) и пропустил 35 голов.

Источник