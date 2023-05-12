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Вильям Оливейра ответил, что будет делать «Зенит» в случае ухода легионеров

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Тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что будут делать сине-бело-голубые в случае ухода иностранных игроков предстоящим летом. «Если легионеры уйдут, будут другие футболисты, с которыми мы будем работать точно так же, как делаем это сейчас. Мы работаем прежде всего с теми, кто у нас есть. У нас одна команда», – рассказал Вильям де Оливейра в интервью «Спорт-Экспресс».

Сейчас в «Зенит» выступает семь представителей Бразилии: Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Вендел, Малком и Клаудиньо. После 26-го тура РПЛ сине-бело-голубые оформили досрочное чемпионство. Это пятый титул команды Семака подряд. В 28-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде против «Оренбурга». Матч запланирован на 20 мая. Источник

1 комментарий

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Антон Лукашов
Странная постановка вопроса- что будет делать Зенит? Ну, уж точно не объявит о завершении карьеры.
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