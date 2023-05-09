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Михаил Кержаков высказался о своем будущем в «Зените»

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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о своем будущем. У голкипера в конце сезона заканчивается контракт с петербургским клубом.

«Есть ли понимание о будущем в «Зените»? Не знаю. Пока туманно. У меня заканчивается контракт. Общения с руководством не было. Вижу ли себя в «Зените» в следующем сезоне? Вижу. Завершить карьеру в родной команде? Как карта ляжет», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Кержаков — воспитанник «Зенита». В 2004 году вратарь присоединился к дублю петербуржцев и неоднократно привлекался к работе с основой. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер провел 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. В 14 играх он оставлял свои ворота сухими. Всего за петербуржцев он сыграл в 114 матчах, пропустив в них 98 мячей, 44 игры он отстоял на ноль.

В составе сине-бело-голубых Кержаков пять раз выигрывал чемпионат России, четырежды становился обладателем Суперкубка России, а также два раза побеждал в Кубке России.

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3 комментария

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freeman123
Миша, спасибо за все мои потраченные нервные клетки после твоих привозов, твоих вечно нервных глаз, так же за твое неумение играть ногами, отсутствие прыжка, игры на выходе, выбора позиции, но ПОЖАЛУЙСТА, хватит играть за Зенит только потому что «свой» и брат легенды клуба.
p.s. его реальный уровень, это и есть все эти Волги, Анжи и прочие где он и провел много времени, до того как вытащил удачный билет в Зенит.
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mynicipal
Кержаков средний вратарь. Что летит в него отбивает и ловит.
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Владислав88
С таким уровнем РПЛ и без еврокбков, ещё лет на 5 можно продлеватьс покойно, в РПЛ Зениту и такого вратаря хватит))
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