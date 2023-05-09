Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о своем будущем. У голкипера в конце сезона заканчивается контракт с петербургским клубом.

«Есть ли понимание о будущем в «Зените»? Не знаю. Пока туманно. У меня заканчивается контракт. Общения с руководством не было. Вижу ли себя в «Зените» в следующем сезоне? Вижу. Завершить карьеру в родной команде? Как карта ляжет», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Кержаков — воспитанник «Зенита». В 2004 году вратарь присоединился к дублю петербуржцев и неоднократно привлекался к работе с основой. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер провел 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. В 14 играх он оставлял свои ворота сухими. Всего за петербуржцев он сыграл в 114 матчах, пропустив в них 98 мячей, 44 игры он отстоял на ноль.

В составе сине-бело-голубых Кержаков пять раз выигрывал чемпионат России, четырежды становился обладателем Суперкубка России, а также два раза побеждал в Кубке России.

Источник