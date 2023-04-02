Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владиславом Юдиным высказался о предстоящей игре 22-го тура чемпионата России, в котором «железнодорожники» примут на своем поле «Зенит».

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюбу провел в сине-бело-голубой команде 7 сезонов, в составе которого четырежды выигрывал золото РПЛ, дважды брал Кубок России и четыре раза победил в национальном Суперкубке.

– Говорят, что Дзюба будет мотивирован против «Зенита». Есть ли у петербуржцев какая-нибудь особая мотивация в данной встрече? – Мотивация у петербуржцев должна быть в любой встрече, не только с «Локомотивом». Мы говорим о том, что на кону стоит чемпионство. Потеря очков ведет к тому, что соперники могут приблизиться. Можно сказать, что Дзюба – это легенда «Зенита». Это тот человек, который долго играл в команде. Естественно, зенитовцы тоже испытывают волнение. Тем более, что Дзюба находится в прекрасной форме. Если и есть, кому что-то терять, так это «Зениту», а не Дзюбе.

– Локомотив планомерно поднимается в середину таблицы. Может ли потенциальная неудача с «Зенитом» сломать настрой команды? – Точно нет, потому что «Локомотив» находится в стадии становления. Иногда они показывают более хорошую игру, иногда менее. Они понимают и свое турнирное положение. У них задача выбраться как можно быстрее и занять место как можно выше. В этом плане они планомерно идут, у них многое, что получилось. Команда выглядит гораздо лучше, чем она выглядела ранее. Я думаю, что никаких проблем у «Локомотива» не будет, даже при неудачном результате .

– Реально ли сегодняшнему «Локомотиву» навязать борьбу действующим чемпионам? – Мы видели, что «Зениту» навязывают борьбу и другие команды. «Локомотив» сейчас на подъеме. Конечно, такой человек как Дзюба – это экстра-мотиватор. Для него эта будет значимая игра. Я думаю, что у него будет много различных чувств.

Для «Зенита» каждая игра важна. На сегодняшний день, «Локомотив» довольно сильная и ровная команда. Результат очень сложно предсказать.

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