Бывший полузащитник «Бенфики» и «Страсбура» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Артемом Марковым прокомментировал новость об интересе клубов из Португалии и Франции к 30-летнему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.

– Появилась информация, что Кузяевым интересуются клубы из Португалии и Франции. Как вы думаете, это вообще возможно? – Думаю, вряд ли. Летом заканчивается контракт? Поэтому им и интересуется. Это всегда так. Почему вряд ли перейдет? А зачем ему это? Ты играешь в Питере, в «Зените», и уже много лет там, поэтому подписывай контракт на три-четыре года и отдыхай (смеется).

– Вам не кажется, что повторится история, когда Кузяев не мог найти себе команду, долгое время находился в статусе свободного агента и вернулся в «Зенит»? – Честно говоря, я эту историю не помню, но если у Кузяева даже с «Зенитом» не получится, то он может спокойно перейти в другой клуб, у нас в России.

– Станет ли возможный уход Кузяева потерей для «Зенита», или этого не заметят, как было с Оздоевым? – Видите, похожая история. Оздоев ушел, и никто даже не помнит о том, что он в клубе был, хотя его полгода всего в команде нет. Хотя Оздоев особенно не играл в основе… У «Зенита» большая скамейка, много футболистов. Его преимущество в том, что если кто-то уходит, они сразу могут купить любого. Ушел Ловрен и раз – на его месте уже другой. Так что им за это переживать не стоит. Лучший вариант для Кузяева, очевидно, – это продлить контракт спокойно. На три-четыре года продлеваешь, спокойно закуриваешь сигару и отдыхаешь (смеется).

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