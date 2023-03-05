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Хайлайт года на ТВ – реакция Аршавина на слова Лапочкина: «Может, Мешков свистнул, но не понял когда»

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин незамысловато объяснил возможную причину ошибки арбитра Виталия Мешкова в матче 18‑го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом»: «Может, Мешков свистнул, но не понял когда».

Андрей Аршавин, услышав это в эфире «МАТЧ ТВ», сгенерировал, вероятно, главный халайт года на спортивном ТВ. Экс-игрок «Зенита» и «Арсенала» рассмеялся и добавил, что «они все нарушения так свистят».

14 комментариев

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Electro
гол спартака забит чисто. зачем зениту такая "помощь" -вопрос. лишний повод для разговоров.
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Капа Карри
Ответ Vladooss S
Может, Мешков стал судьей, но не понял когда
Хотел бить молотком по столу в черной мантии, а выдали какой-то свисток и цветные карточки...
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Михаил Савченко
Ответ АГОШКИН Алексей
Так гол Игнатьева якобы с рукой тоже отменили.
Я по прежнему вижу, что Спартак забил ещё) Уралу вообще не так сложно забить, это не самая сильная команда.

Если, грубо говоря, надо потопить Спартак, намнооооого проще это делать в матче с топом, где шансов забить у жертвы будет намного меньше.

С тем же Ростовом или ЦСКА имеет смысл, потому что много шансов соперник давать не будет, можно вообще на свисток сажать, например. И красиво отобрать очки у Спама без скандала, просто немного склонив чашу весов в нужную сторону. Подобное очень сложно сделать с условным Уралом. Лишние усилия

Даже я, диванный болельщик с пузом, подумав минуту, придумал как придушить команду без скандала и обсуждения по всем профильным ресурсам. Если бы стояла такая задача там бы продумали ещё лучше.

Топить Спартак с Уралом нет смысла вообще, забьют ещё. А разницу от Зенита можно сделать и позже, куда торопиться.
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Хищник Бери
Мешков, чего уж там …
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АГОШКИН Алексей
Ответ Михаил Савченко
Якобы? То есть намекаешь, что Мешков спецом просчитал эпизод и свистнул, чтобы Спартак, не дай Бог, не забил? А почему именно тогда, а не в другой момент? Как он смог так точно просчитать развитие эпизода, если был в неудобной позиции? В конце-концов почему дал забить ещё?
Так гол Игнатьева якобы с рукой тоже отменили.
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elninjo_3
Я с вас удивляюсь. Если убрать агрессию в адрес Мешкова, то что смешного сказал Лапочкин? Он сказал, что судья мог просто уточнить, в какой момент он дал свисток. В движении, это реально можно перепутать. Аршавин ржет, как дебил, и несет чушь. У него такое поколение побухать, поржать. Я сам из этих. Он даже не пытается вникнуть в то, что ему говорят. И это "суперэксперт". Мешков ошибся и натворил дел, но это не повод отключать мозг и превращаться в идиотов.
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Валерий Белкин
Это называется за уши тащат б о м ж е й к чемпионству, а если точнее к второй зездочке. А звездочка то за уши вытянута питерскими судьями.
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Михаил Савченко
Ответ Lada-Greta
Какие только отмазки не пытаются придумать для Мешкова. Ну а зенитовцам почему бы не поржать. Главный конкурент не досчитался двух очков в результате вот таких судейских, якобы ошибок. Я бы посмотрел как бы они стали ржать если бы Зенит такой ошибкой лишили двух очков. Посмешище, а не судьи-эксперты, что придумывают отмазки коллеге.
Якобы? То есть намекаешь, что Мешков спецом просчитал эпизод и свистнул, чтобы Спартак, не дай Бог, не забил? А почему именно тогда, а не в другой момент? Как он смог так точно просчитать развитие эпизода, если был в неудобной позиции? В конце-концов почему дал забить ещё?
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DolJun
аршавин топ, до сих пор его комментарии и рофлы над журавелем в финале ле арсенал-челси в сердечке.
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sanek_rabona
Момент смешной, ситуация страшная.
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Vladooss S
Может, Мешков стал судьей, но не понял когда
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Пользователь Huawei
Ответ Lada-Greta
Какие только отмазки не пытаются придумать для Мешкова. Ну а зенитовцам почему бы не поржать. Главный конкурент не досчитался двух очков в результате вот таких судейских, якобы ошибок. Я бы посмотрел как бы они стали ржать если бы Зенит такой ошибкой лишили двух очков. Посмешище, а не судьи-эксперты, что придумывают отмазки коллеге.
Против Зенита не посмели бы допустить такой ошибки. Ну или в крайнем случае, против всех правил в дальнейшем бы засчитали гол.
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Lada-Greta
Какие только отмазки не пытаются придумать для Мешкова. Ну а зенитовцам почему бы не поржать. Главный конкурент не досчитался двух очков в результате вот таких судейских, якобы ошибок. Я бы посмотрел как бы они стали ржать если бы Зенит такой ошибкой лишили двух очков. Посмешище, а не судьи-эксперты, что придумывают отмазки коллеге.
+35
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Ильдар Фарукшин
Правильная реакция. Не футбол а цирк. Так же ржал 😊
+27
-1
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