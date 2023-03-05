14 комментариев

Хайлайт года на ТВ – реакция Аршавина на слова Лапочкина: «Может, Мешков свистнул, но не понял когда»
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин незамысловато объяснил возможную причину ошибки арбитра Виталия Мешкова в матче 18‑го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом»: «Может, Мешков свистнул, но не понял когда».
Андрей Аршавин, услышав это в эфире «МАТЧ ТВ», сгенерировал, вероятно, главный халайт года на спортивном ТВ. Экс-игрок «Зенита» и «Арсенала» рассмеялся и добавил, что «они все нарушения так свистят».
Если, грубо говоря, надо потопить Спартак, намнооооого проще это делать в матче с топом, где шансов забить у жертвы будет намного меньше.
С тем же Ростовом или ЦСКА имеет смысл, потому что много шансов соперник давать не будет, можно вообще на свисток сажать, например. И красиво отобрать очки у Спама без скандала, просто немного склонив чашу весов в нужную сторону. Подобное очень сложно сделать с условным Уралом. Лишние усилия
Даже я, диванный болельщик с пузом, подумав минуту, придумал как придушить команду без скандала и обсуждения по всем профильным ресурсам. Если бы стояла такая задача там бы продумали ещё лучше.
Топить Спартак с Уралом нет смысла вообще, забьют ещё. А разницу от Зенита можно сделать и позже, куда торопиться.