14 комментариев

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин незамысловато объяснил возможную причину ошибки арбитра Виталия Мешкова в матче 18‑го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом»: «Может, Мешков свистнул, но не понял когда».

Андрей Аршавин, услышав это в эфире «МАТЧ ТВ», сгенерировал, вероятно, главный халайт года на спортивном ТВ. Экс-игрок «Зенита» и «Арсенала» рассмеялся и добавил, что «они все нарушения так свистят».