Юрий Белоус: «Дай «Спартаку» такую же обойму игроков, как в «Зените», еще не факт, что они приведут «красно-белых» к чемпионству»

Экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова» и бывший вице-президент «Локомотива» назвал в чем сила Сергея Семака.

- Ждете от «Зенита» новых приобретений в текущее трансферное окно?

- Вы знаете, нормальный клуб, функционирующий в условиях рыночной экономики, прежде чем кого взять, пытается кого-то продать. Там, где существует рынок, клубы тратят не больше, чем зарабатывают. Если бы у нас «Зенит» зарабатывал своей рыночной деятельностью, то, пожалуйста, покупал бы кого хочет. Но если он тратит сверх рынка - это уже другое.

- «Спартак» приобрел иностранцев Тавареша и Дуарте. Будут ли они радовать болельщиков «красно-белых» своей игрой?

- Посмотрим, сейчас трудно сказать. «Спартак» занимает второе место, но еще не упустил возможность побороться за первое. Но если честно, проиграть чемпионство «Зенит» может только самому себе, а больше соперников у него, по сути, и нет. Скорее всего, питерский клуб возьмет золотые медали 5-й раз подряд, и это будет выдающееся достижение Семака. Хоть многие и говорят, что дай им такую обойму футболистов, и они тоже приведут «Зенит» к чемпионству, - это все от лукавого. Игроками надо управлять, причем это значительно сложнее, если они звезды, а не простые работяги, которые таскают рояль. Основное качество Сергея Богдановича - это блестящее управление коллективом, командой.