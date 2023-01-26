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Юрий Белоус: «Дай «Спартаку» такую же обойму игроков, как в «Зените», еще не факт, что они приведут «красно-белых» к чемпионству»

Сергей Семак Сергей Семак
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Юрий Белоус Юрий Белоус
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Экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова» и бывший вице-президент «Локомотива» назвал в чем сила Сергея Семака.

- Ждете от «Зенита» новых приобретений в текущее трансферное окно?

- Вы знаете, нормальный клуб, функционирующий в условиях рыночной экономики, прежде чем кого взять, пытается кого-то продать. Там, где существует рынок, клубы тратят не больше, чем зарабатывают. Если бы у нас «Зенит» зарабатывал своей рыночной деятельностью, то, пожалуйста, покупал бы кого хочет. Но если он тратит сверх рынка - это уже другое.

- «Спартак» приобрел иностранцев Тавареша и Дуарте. Будут ли они радовать болельщиков «красно-белых» своей игрой?

- Посмотрим, сейчас трудно сказать. «Спартак» занимает второе место, но еще не упустил возможность побороться за первое. Но если честно, проиграть чемпионство «Зенит» может только самому себе, а больше соперников у него, по сути, и нет. Скорее всего, питерский клуб возьмет золотые медали 5-й раз подряд, и это будет выдающееся достижение Семака. Хоть многие и говорят, что дай им такую обойму футболистов, и они тоже приведут «Зенит» к чемпионству, - это все от лукавого. Игроками надо управлять, причем это значительно сложнее, если они звезды, а не простые работяги, которые таскают рояль. Основное качество Сергея Богдановича - это блестящее управление коллективом, командой.

10 комментариев

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Генадий Филимонов
Отними у зенита газпром и еще не факт, что они бы хотя бы в 3 попадали
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Roman Zhirnov
Ответ Сергей Круглов
В общем Семак неплохой мужик, хороший человек, был хорошим футболистом, но вот делать из него супер тренера смешно. Этот состав и Мостовой сделал бы чемпионом
Ну и как у предыдущих двух тренеров "Зенита", получалось сделать клуб чемпионов? Или, может, Семак не разгребал после них состав целый год, выиграв чемпионат с Мевлей?
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DoDidDone
Не факт, конечно. Но игровой идеи, помимо того, чтобы всё простенько и надёжненько, у Зенита нет. Раньше списывали на то, что надо под Дзюбу подстраиваться, а сейчас, когда ничего такого не надо, ничего кроме бразильцев и нет.
Уверен, Абаскаль ресурсом распорядился бы интереснее.
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Владимир Молявин
Кто бы говорил.
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Андрей Корсаков
Ща спартаковская нищета будет ныть какие они бедные и насколько Зенит богат последние 20 лет😀😀😀
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-2
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Evincive
В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?
"В деньгах вся сила, брат! "
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-Ancient-
Если в каких условиях болотные и функционируют,так это в условии монополии газпрёма.но посмотрим в нынешних условиях как будет этот политпроект существовать.
+6
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Сергей Круглов
В общем Семак неплохой мужик, хороший человек, был хорошим футболистом, но вот делать из него супер тренера смешно. Этот состав и Мостовой сделал бы чемпионом
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Дмитрий Дмитриев
И это говорит человек,
который утопил на дно Москву😁
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Ленид Вилькин
Семак,не отнять,хороший игрок и тренер Но сидит на самой мощной газовой трубе с неограниченными возможносями...Семаку уже 46лет.Абаскаль хороший тренер,с большим потенциалом и ему только 33 года! У молодых потенциал выше,да и Абаскаль честолюбив.Гонка началась,Абаскаль-мы за тебя!
+10
-2
+8
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