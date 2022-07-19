Колосков — о будущем Дзюбы: «Доигрывать карьеру надо в США или Саудовской Аравии»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о возможном переходе Артема Дзюбы в клуб из Азербайджана.

«Доигрывать карьеру надо в США или Саудовской Аравии. Дзюба — игрок значимый для российского чемпионата. Очень жаль, что не нашлось клубов, которые могли бы пригласить его. Я за то, чтобы он играл у нас. Он колоритный, самобытный игрок, на которого ходят люди. Он бы поддерживал интерес вокруг персоны как человек и как футболист. Понятно, что Азербайджан не его уровень», — сказал Колосков.

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана. Футболист накануне прилетел в Баку, где может провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах».

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах. В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом по истечении контракта с клубом.