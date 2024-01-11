«Миннесоте» без Капризова совсем плохо – пятое поражение и предпоследнее место в дивизионе

Смена тренера ничего не дала.

«Миннесота» влетела в гостях «Далласу» (2:7), и это ее шестое поражение в семи встречах.

Семь пропущенных шайб – уже не сюрприз для «Миннесоты»: у них четыре матча с 7+ в этом сезоне, а рекордные восемь накидал тот же «Даллас» (3:8) в середине ноября.

Неудачная серия наложилась на травму Кирилла Капризова, которую он получил на выезде с «Виннипегом» (2:4) – с этой игры и начался спад. Тем более, до его повреждения «Миннесота» победила в 7 матчах из 8.

В прошлом сезоне команда справилась без Кирилла, в этом – нет

В конце регулярки-2022/23 Капризов тоже получал травму, и тоже в игре с «Виннипегом». В итоге нападающий пропустил 13 матчей, но «Миннесота» относительно легко прошла его отсутствие – выиграла семь, а очки взяла в 10.

Звено, где играл Капризов, тогда предсказуемо сбавило – если Зукарелло и Хартман набрали хотя бы 8 и 10 очков соответственно, то вот его сменщики суммарно за 13 матчей – всего одно на всех. На первый план тогда вышел 21-летний Мэттью Болди, положивший 13 шайб в 13 играх, в том числе два хет-трика.

В этом сезоне все грустно – Кирилла нет уже шесть матчей, и «Миннесота» за это время забросила 10 шайб, четыре из них – в победной игре с «Коламбусом» (4:3 ОТ). И вот здесь вскрываются две проблемы команды: резкий спад вратарей Флери и Густавссона, о котором мы уже рассказывали , а также безальтернативность самого Капризова.

Лишь один хоккеист «Уайлд» за этот отрезок забросил больше одной шайбы – все тот же Мэттью Болди. Сюда же добавляем только троих игроков с 3+ очками, а также отрицательный показатель полезности у всех лидеров. Зукарелло и Хартман без Капризова резко сдали.

По ходу сезона «Миннесота» поменяла тренера – а стоило ли?

28 ноября после семи поражений подряд «Миннесота» рассталась с тренером – на место Дина Эвасона пришел Джон Хайнс, до этого работавший с «Нью-Джерси» и «Нэшвиллом». И судя по статистике, команда резко прибавила при новом коуче.

«Уайлд» сходу выдали серию из четырех побед, а с Капризовым в составе у нее было всего четыре поражения в 15 встречах (с учетом злополучной игры с «Виннипегом»). Хайнс принял команду на 14 месте в Западной конференции, и к 28 декабря поднял ее на 10-е. До уайлд-кард оставалось два очка.

Но травма лидера и неудачная серия откинули «Миннесоту» назад на 14-е место конференции.

Павелски забросил 150 вратарю в карьере

Тренер «Миннесоты», очевидно, тоже осознает проблему с вратарями, поэтому в Техасе поставил в раму 21-летнего Йеспера Валльестедта. Для шведа это был дебют в НХЛ, но из-за количества пропущенных шайб он получился смазанный. Однако тренеры дали доиграть голкиперу весь матч.

Счет в матче открыл 39-летний Джо Павелски – его 16-я шайба в сезоне. Молодой Валльестедт стал для него 150 вратарем в НХЛ, которому он забрасывал.

Американец – 13-й игрок лиги, кому покорилось это достижение. Из действующих хоккеистов лучше показатель только у Овечкина – 172.

Фото: AP Photo /Matt Krohn, Julio Cortez, Claudio Bresciani/TT News Agency