Дырка в воротах.

«Ак Барс» проводил второй матч во Владивостоке за два дня – и там случился яркий эпизод: через семь минут после старта второго периода форвард гостей Вадим Шипачев сначала попал в перекладину, а затем в той же атаке забил мощным кистевым. Все приняли эту шайбу – казанцы отпраздновали, да и «Адмирал» не возмущался.

Но гол все же не совсем по правилам.

Вратарь хозяев Павел Хомченко закрыл ближний угол, и у Шипачева точно не было шансов его прошить прямым броском. А вот прошить сетку – получилось.

Гол после видеопросмотра не засчитали.

Вряд ли нападающий сильно расстроился. Во второй игре с Владивостоком у Шипачева 1+1, да и в прошлом матче был пас на победный гол.

Не прошла и четверть сезона, а 87-й номер «Ак Барса» уже забросил 7 шайб – в прошлой регулярке было всего 9. В «Ак Барсе» форвард второй в списке бомбардиров и всего на очко отстает от Радулова – 17 против 18.

Казанцы здорово начали сезон, уступают только «Металлургу» – вторые на Востоке по очкам (23) и заброшенным шайбам (52). Небольшой спад был – как раз перед поездкой на Дальний Восток. «Ак Барс» уступил в трех играх из четырех, проиграв минскому «Динамо» (2:3), «Торпедо» (1:2 ОТ) и «Северстали» (1:4). Но оправились как раз перед выездной серией – в драматичном матче обыграли «Авангард» (5:4 ОТ).

В прошлом сезоне команды встречались в полуфинале конференции, и банда Леонида Тамбиева попила крови у «Ак Барса» – взяла два матча, в том числе один в Казани.

Сейчас «Адмирал», очевидно, страдает – идет предпоследним на Востоке. Еще и СКА в своем стиле забрал Никиту Серебрякову – лучшего вратаря КХЛ-2022/23. Без него владивостокцы проиграли пять матчей из восьми.

Фото: ak-bars.ru