У Кравцова первый ассист.

Глядя на нынешнюю результативность Капризова, начинаешь сожалеть, что он не рванул за океан лет в 19 – сезонов через 13 (начиная с нынешнего момента) мы бы следили, как обходит легенд в недостижимой погоне за рекордом Овечкина (продолжаем верить).

В четверг Кирилл снова был лучшим на льду и практически в одиночку заработал команде два очка в игре с «Ванкувером».

Начал с первой минуты и исправлял сам себя

Уничтожать Капризов начал сразу – уже на 44-й секунде замкнул наброс Зукарелло.

В начале второго периода он же убежал 1-в-0, но с первого броска в домик не попал, зато добил – исправил собственную осечку. Этот гол стал победным.

Это уже 17-й матч в текущем сезоне, в котором Капризов набирает 2+ очка за игру. Последние 9 из 10 таких матчей заканчивались победой «Миннесоты», так что заслуга Кирилла в этих результатах огромная.

Капризов не догонит Макдэвида, но может превзойти самого себя

После этого дубля Кирилл забрался в топ-5 снайперов сезона – у него 39 голов и мы с уверенностью ждем от него штук 50 как минимум. К сожалению, пока есть Макдэвид, на «Морис Ришар» претендовать почти нереально, но стать вторым в этом списке – вполне. Сейчас там Давид Пастрняк, у которого 43 шайбы.

Не только чеха может догнать Капризов, но и самого себя. Именно ему принадлежит рекорд «диких» по количеству шайб за сезон – в прошлой регулярке он настрелял их 47. Если нападающий выбьет долгожданный полтинник, то перепишет собственное достижение.

Но уже сейчас можно сказать, что таких нападающих, как Капризов, в истории клуба не было.

В «Ванкувере» опять набрал очки русский – это не Подколзин и даже не Кузьменко!

«Кэнакс» еще в первом периоде сравняли счет – отличился Брок Босер, а ассистировал ему Виталий Кравцов. Экс-форвард «Рейнджерс» потихоньку осваивается в новой команде – это всего вторая его игра.

Это успех, учитывая, что в этом сезоне свое первое очко в Нью-Йорке Кравцов заработал аж в шестой игре. Да и в последних восьми матчах в бывшем клубе у него всего 1+0.

Подколзин и Кузьменко в этой игре очков не набрали: у первого вообще грустные 2+3 в 28 матчах, у второго – пауза после достойных 1+2 против «Далласа».

Мы переживали за «Миннесоту» по ходу сезона, но у «Уайлд» все налаживается – 7 побед в последних 8 матчах. Они уже четвертые на Западе (76 очков) и запросто могут скинуть «Даллас» (79) с вершины, если удержат эту стабильность.

А вот «Ванкувер» рискует начать отпуск гораздо раньше многих команд – о какой-то стабильности тут вообще нельзя говорить. Всего 4 победы в последних 12 матчах, а в таблице конференции они 12-е и уже не мечтают даже о зоне уайлд-кард.

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Фото: REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports