Нереальный сэйв Сорокина помог обыграть «Питтсбург». Отдайте ему «Везину»!

Любит огорчать «пингвинов».

«Айлендерс» второй раз за три дня обыграли «Питтсбург», сделав это максимально красиво. Главным героем вечера стал Илья Сорокин, отразивший 44 броска, а сэйв во втором периоде при счете 1:2 вообще стал украшением игры.

За две минуты до сирены «пингвины» могли забрасывать третью – Сорокин отразил первый бросок, и шайба отскочила в сторону. На противоходе вратаря «Айлендерс» пытался поймать Крис Летанг, но Илья чудом вытащил бросок клюшкой в падении.

После этого спасения началась потасовка за сдвинутыми воротами, в которой поучаствовал Евгений Малкин – в этот вечер у него не было набранных очков, лишь «-2» полезности с 2 минутами штрафа.

Как оказалось позже – это был переломный момент игры. «Питтсбург» не смог забить в третьем периоде, а вот гости – трижды бросали точно.

Илья любит побеждать «Питтсбург» – проиграл только три раза

Сорокин отдыхал в прошлом матче с «Бостоном» – его не очень удачно подменил Варламов, пропустивший 6 шайб. Зато сам Илья вторую игру подряд делает 40+ сэйвов – оба раза огорчал «Питтсбург».

Если обратить внимание на все матчи голкипера с «пингвинами», то вопросы отпадают – воспитанник Новокузнецка практически не проигрывает в них, а в этом сезоне у него и вовсе 3 из 3.

Романов вытащил не менее крутую шайбу – тоже помогла клюшка

Но тренд на крутые спасения клюшкой в этом матче задал не Сорокин. В начале второго периода хозяева играли в большинстве – Малкин набрасывал на ворота, а Джефф Картер пытался подставить клюшку на пятаке. И у него это получилось, но шайба тормознула и застряла ровно на ленточке. В последнюю секунду ее оттуда выбил Александр Романов.

С остальной статистикой у защитника дела плохи: в пяти из восьми последних матчей у него отрицательный показатель полезности. С начала 2023-го у Романова уже «-7». В атаке тоже не все идеально – всего 1+16 за 59 игр, из которых 0+5 в 22 матчах с нового года.

«Айлендерс» имеет шансы на плей-офф, а вот у «Питтсбурга» дела не очень

У «островитян» до сих пор не все идеально: 2 победы в последних 6 матчах, хотя при некоторых поражениях ньюйоркцы все равно брали очки. В дивизионе они четвертые – как раз чуть оторвались от «Питтсбурга» и «Вашингтона». Сейчас «Айлендерс» выше остальных претендентов на «уайлд-кард» от Востока, но у команды Лэйна Ламберта больше всех матчей.

Впереди две домашние игры с «Виннипегом» и «Лос-Анджелесом», в которых пора обретать стабильность. Постепенно осваивается в новой команде Бо Хорват, набравший 4+2 в 8 матчах. Сегодня он сравнял счет и ассистировал на победную шайбу в третьем периоде. Но при этом хватает и проблем: Мэтью Барзэл выбыл на неопределенный срок.

«Питтсбург» рядом, причем статистика такая же – 2 победы в последних 6 играх. Но последний раз трижды кряду пингвины побеждали в январе. Есть риск упасть еще ниже – на днях в «Вашингтон» вернется Овечкин и столичный клуб снова будет набирать очки. Питтсбургу нужно больше побед – есть шанс исправиться в ближайших играх с «Эдмонтоном» и «Сент-Луисом».

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