Фантастический сэйв вратаря «Калгари»: лежа потащил щитком бросок Павелски

Но «Флэймс» все равно проиграли.
В серии «Калгари» и «Далласа» очень жарко: в пяти из шести игр обязательно была драка. И, возможно, будет еще. «Флэймс» могли закончить серию этой ночью – нужно было выиграть в Техасе, что им уже удавалось. Но не в этот раз.
Героями матча стали вратари, сделавшие по 36 сэйвов. Якоб Маркстрем в третьем периоде вообще сделал что-то невероятное. Джейсон Робертсон вывел Джо Павелски на бросок фактически в пустые ворота, но шайба пошла низом – и Маркстрем эффектным движением ноги потащил! А потом еще лег на шайбу, после добивания.
Маркстрем проводит лучший сезон в карьере. Он один из претендентов на «Везину» вместе с Игорем Шестеркиным («Рейнджерс») и Юусе Саросом («Нэшвилл»). Он лучший в регулярке по числу сухих матчей – 9, входит в пятерку по проценту отраженных бросков (92,2%) и коэффициенту надежности (2.22).
Но даже чудесные спасения Маркстрема в этот вечер не помогли «Калгари» закончить серию. «Даллас» победил 4:2 – будет седьмой матч. Теперь все решится в Калгари.
1-й раунд
- Дата проведения
- 14 мая, 04.30, «American Airlines Center»
- 1:0 – 15 Хинтц (Робертсон, Павелски)
- 2:0 – 27 Раффль (Кивиранта)
- 2:1 – 29 Стоун (Ткачак, Годро)
- 2:2 – 33 Баклунд (Андерссон, Стоун)
- 3:2 – 38 Хейсканен (Сутер, Факса)
- 4:2 – 60 Сегин (Раффль, Хинтц)
Счет в серии: 3-3
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Фото: REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports
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