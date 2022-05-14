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Фантастический сэйв вратаря «Калгари»: лежа потащил щитком бросок Павелски

Якоб Маркстрем Якоб Маркстрем
Джейсон Робертсон Джейсон Робертсон
Даллас Даллас
Джо Павелски Джо Павелски
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Но «Флэймс» все равно проиграли.

В серии «Калгари» и «Далласа» очень жарко: в пяти из шести игр обязательно была драка. И, возможно, будет еще. «Флэймс» могли закончить серию этой ночью – нужно было выиграть в Техасе, что им уже удавалось. Но не в этот раз.

Героями матча стали вратари, сделавшие по 36 сэйвов. Якоб Маркстрем в третьем периоде вообще сделал что-то невероятное. Джейсон Робертсон вывел Джо Павелски на бросок фактически в пустые ворота, но шайба пошла низом – и Маркстрем эффектным движением ноги потащил! А потом еще лег на шайбу, после добивания.

Маркстрем проводит лучший сезон в карьере. Он один из претендентов на «Везину» вместе с Игорем Шестеркиным («Рейнджерс») и Юусе Саросом («Нэшвилл»). Он лучший в регулярке по числу сухих матчей – 9, входит в пятерку по проценту отраженных бросков (92,2%) и коэффициенту надежности (2.22).

Но даже чудесные спасения  Маркстрема в этот вечер не помогли «Калгари» закончить серию. «Даллас» победил 4:2 – будет седьмой матч. Теперь все решится в Калгари.

Кубок Стэнли

1-й раунд

Даллас – Калгари 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Дата проведения
14 мая, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 15 Хинтц (Робертсон, Павелски)
2:0 – 27 Раффль (Кивиранта)
2:1 – 29 Стоун (Ткачак, Годро)
2:2 – 33 Баклунд (Андерссон, Стоун)
3:2 – 38 Хейсканен (Сутер, Факса)
4:2 – 60 Сегин (Раффль, Хинтц)
Вратари: Эттинджер 36/38 – Маркстрем 36/39.

Счет в серии: 3-3

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Фото: REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports

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