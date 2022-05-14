Фантастический сэйв вратаря «Калгари»: лежа потащил щитком бросок Павелски

Но «Флэймс» все равно проиграли.

В серии «Калгари» и «Далласа» очень жарко: в пяти из шести игр обязательно была драка. И, возможно, будет еще. «Флэймс» могли закончить серию этой ночью – нужно было выиграть в Техасе, что им уже удавалось. Но не в этот раз.

Героями матча стали вратари, сделавшие по 36 сэйвов. Якоб Маркстрем в третьем периоде вообще сделал что-то невероятное. Джейсон Робертсон вывел Джо Павелски на бросок фактически в пустые ворота, но шайба пошла низом – и Маркстрем эффектным движением ноги потащил! А потом еще лег на шайбу, после добивания.

Маркстрем проводит лучший сезон в карьере. Он один из претендентов на «Везину» вместе с Игорем Шестеркиным («Рейнджерс») и Юусе Саросом («Нэшвилл»). Он лучший в регулярке по числу сухих матчей – 9, входит в пятерку по проценту отраженных бросков (92,2%) и коэффициенту надежности (2.22).

Но даже чудесные спасения Маркстрема в этот вечер не помогли «Калгари» закончить серию. «Даллас» победил 4:2 – будет седьмой матч. Теперь все решится в Калгари.

1-й раунд

Счет в серии: 3-3

Фото: REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports