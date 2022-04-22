Капризов случайно выбил соперника до конца сезона, получил сам и набрал 3 очка. До сотни осталось совсем немного

Все успел.
«Миннесота» мощно накатывает на финиш самого успешного сезона в своей истории. В последних 7 матчах у «Уайлд» 6 побед – и 105 очков за пять игр до конца. До клубного рекорда по очкам в регулярном чемпионате осталось набрать всего одно – 106 очков «Уайлд» набрали в сезоне-2016/17, когда тренером был Брюс Будро. И как раз против него, работающего теперь с «Ванкувером», «Миннесота» играла этой ночью.
После безголевого первого периода, во втором началась настоящая перестрелка: команды забросили по три шайбы, а сравнять счет за полторы минуты до конца «Уайлд» помог Кирилл Капризов, отдавший передачу на Матса Зукарелло. А под конец третьего периода Кирилл забил сам, а затем отдал еще одну результативную передачу – и «Уайлд» победили 6:3.
Капризов вообще был разнообразно заметен в этой игре. Перед третьим голом «Кэнакс» защитник Люк Шенн сыграл против него грубо, однако судьи оставили этот момент без внимания и засчитали гол Элиаса Петтерссона.
Об этом эпизоде после игры высказался партнер Кирилла по нападению Николас Делорье: «На тот момент мы неплохо играли. Просто мне лично не понравился удар по Кириллу. Это было слишком».
Кроме того, Капризов заработал четыре минуты штрафа: в конце первого периода сыграл высоко поднятой клюшкой против Брэда Ричардсона, которому пришлось покинул площадку. После игры главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро рассказал, что у канадца сломан нос и он пропустит остаток сезона.
Капризов стал второй звездой матча (первой признан сделавший дубль швейцарец Кевин Фиала), в его активе теперь 97 (44+53) очков – новый клубный рекорд становится все больше, а до исторической сотни осталось всего-ничего.
«Миннесота» со 105 очками идет третьей на Западе, имея в активе 105 очков. За второе место придется побороться с «Калгари» (106) и «Сент-Луисом» (105). Впереди у «Уайлд» домашняя игра с «Сиэтлом».
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- Дата проведения
- 22 апреля, 03.00, «Xcel Energy Center»
- 1:0 – 25 Фиала (Болди, Годро)
- 1:1 – 26 Петтерссон (Босер, Гарланд)
- 2:1 – 28 Сперджен (Миддлтон, Дьюхэйм)
- 2:2 – 30 Хаймор ()
- 2:3 – 37 Петтерссон (Дермотт, Гарланд)
- 3:3 – 39 Зукарелло-Асен (Меррилл, Капризов)
- 4:3 – 53 Фиала (Годро, Брудин)
- 5:3 – 59 Капризов (Зукарелло-Асен, Хартман)
- 6:3 – 59 Хартман (Зукарелло-Асен, Капризов)
Фото:
Фото: REUTERS/Matt Krohn-USA TODAY Sports
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