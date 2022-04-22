Капризов случайно выбил соперника до конца сезона, получил сам и набрал 3 очка. До сотни осталось совсем немного

Все успел.

«Миннесота» мощно накатывает на финиш самого успешного сезона в своей истории. В последних 7 матчах у «Уайлд» 6 побед – и 105 очков за пять игр до конца. До клубного рекорда по очкам в регулярном чемпионате осталось набрать всего одно – 106 очков «Уайлд» набрали в сезоне-2016/17, когда тренером был Брюс Будро. И как раз против него, работающего теперь с «Ванкувером», «Миннесота» играла этой ночью.

После безголевого первого периода, во втором началась настоящая перестрелка: команды забросили по три шайбы, а сравнять счет за полторы минуты до конца «Уайлд» помог Кирилл Капризов, отдавший передачу на Матса Зукарелло. А под конец третьего периода Кирилл забил сам, а затем отдал еще одну результативную передачу – и «Уайлд» победили 6:3.

Капризов вообще был разнообразно заметен в этой игре. Перед третьим голом «Кэнакс» защитник Люк Шенн сыграл против него грубо, однако судьи оставили этот момент без внимания и засчитали гол Элиаса Петтерссона.

Об этом эпизоде после игры высказался партнер Кирилла по нападению Николас Делорье: «На тот момент мы неплохо играли. Просто мне лично не понравился удар по Кириллу. Это было слишком».

Кроме того, Капризов заработал четыре минуты штрафа: в конце первого периода сыграл высоко поднятой клюшкой против Брэда Ричардсона, которому пришлось покинул площадку. После игры главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро рассказал, что у канадца сломан нос и он пропустит остаток сезона.

Капризов стал второй звездой матча (первой признан сделавший дубль швейцарец Кевин Фиала), в его активе теперь 97 (44+53) очков – новый клубный рекорд становится все больше, а до исторической сотни осталось всего-ничего.

«Миннесота» со 105 очками идет третьей на Западе, имея в активе 105 очков. За второе место придется побороться с «Калгари» (106) и «Сент-Луисом» (105). Впереди у «Уайлд» домашняя игра с «Сиэтлом».

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Фото: REUTERS/Matt Krohn-USA TODAY Sports