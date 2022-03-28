Неожиданный герой дня: дубль Тренина помог «Нэшвиллу» сделать крутой камбэк. У Якова уже 17 голов в сезоне – столько же у Панарина

Стал второй звездой матча.

Хет-трик Евгения Малкина, подчеркивающий его величие – безусловно, главное событие. Но не единственный русский перфоманс ночи: Яков Тренин сделал дубль в матче с «Филадельфией» и стал второй звездой матча.

Нападающий помог «Нэшвиллу» начать крутой камбэк во втором периоде: команда летела 0:2, но на перерыв ушла, ведя в счете 4:3:

• сначала Яков мастерски подставил клюшку после броска Романа Йоси;

• а через 6 минут замкнул передачу Микаэля Гранлунда при выходе 2 в 1.

Для Тренина это первый дубль в сезоне, но уже четвертый матч, в котором он набрал два очка – «Анахайм», «Чикаго» и «Торонто» уже потрадали от его результативности.

Любопытно, что это первый матч нападающего с двумя голами в регулярке, но не первый за океаном. В прошлом плей-офф он уже отгружал дубль – в ворота «Каролины». Тогда это не особо помогло его команде. Но сейчас влияние Тренина на результаты более заметно у него уже 17+6 в 64 играх, он пятый снайпер «Предаторс» вместе с Райаном Джохансеном. Для сравнения: столько же в этом сезоне забили Панарин, Дадонов и Ничушкин.

«Нэшвилл» набрал 80 очков и забрался на третью строчку своего дивизиона, вытеснив «Сент-Луис» в зону уайлд-кард. На этой строчке «хищники» могут закрепиться в ближайшее время – впереди у них матчи с «Оттавой» и «Баффало». Хотя у «Блюз» еще есть матчи в запасе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Christopher Hanewinckel