Неожиданный герой дня: дубль Тренина помог «Нэшвиллу» сделать крутой камбэк. У Якова уже 17 голов в сезоне – столько же у Панарина

Стал второй звездой матча.
Хет-трик Евгения Малкина, подчеркивающий его величие – безусловно, главное событие. Но не единственный русский перфоманс ночи: Яков Тренин сделал дубль в матче с «Филадельфией» и стал второй звездой матча.
Нападающий помог «Нэшвиллу» начать крутой камбэк во втором периоде: команда летела 0:2, но на перерыв ушла, ведя в счете 4:3:
• сначала Яков мастерски подставил клюшку после броска Романа Йоси;
• а через 6 минут замкнул передачу Микаэля Гранлунда при выходе 2 в 1.
Для Тренина это первый дубль в сезоне, но уже четвертый матч, в котором он набрал два очка – «Анахайм», «Чикаго» и «Торонто» уже потрадали от его результативности.
Любопытно, что это первый матч нападающего с двумя голами в регулярке, но не первый за океаном. В прошлом плей-офф он уже отгружал дубль – в ворота «Каролины». Тогда это не особо помогло его команде. Но сейчас влияние Тренина на результаты более заметно у него уже 17+6 в 64 играх, он пятый снайпер «Предаторс» вместе с Райаном Джохансеном. Для сравнения: столько же в этом сезоне забили Панарин, Дадонов и Ничушкин.
«Нэшвилл» набрал 80 очков и забрался на третью строчку своего дивизиона, вытеснив «Сент-Луис» в зону уайлд-кард. На этой строчке «хищники» могут закрепиться в ближайшее время – впереди у них матчи с «Оттавой» и «Баффало». Хотя у «Блюз» еще есть матчи в запасе.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 марта, 01.00, «Bridgestone Arena»
- 0:1 – 3 Сэнхайм (Фрост)
- 0:2 – 18 Фараби (ван Римсдайк, Эткинсон)
- 1:2 – 22 Тренин (Жанно, Йоси)
- 1:3 – 23 Уиллмен ()
- 2:3 – 28 Тренин (Жанно, Гранлунд)
- 3:3 – 29 Канин (Гранлунд)
- 4:3 – 39 Форсберг (Дюшен, Каррье)
- 4:4 – 40 ван Римсдайк (Коннотон, Конекны)
- 5:4 – 59 Жанно (Каррье, Йоси)
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Фото: REUTERS/Christopher Hanewinckel
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