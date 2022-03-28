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Неожиданный герой дня: дубль Тренина помог «Нэшвиллу» сделать крутой камбэк. У Якова уже 17 голов в сезоне – столько же у Панарина

Роман Йоси Роман Йоси
Микаэль Гранлунд Микаэль Гранлунд
Яков Тренин Яков Тренин
Нэшвилл Нэшвилл
Филадельфия Филадельфия
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Стал второй звездой матча.

Хет-трик Евгения Малкина, подчеркивающий его величие – безусловно, главное событие. Но не единственный русский перфоманс ночи: Яков Тренин сделал дубль в матче с «Филадельфией» и стал второй звездой матча. 

Нападающий помог «Нэшвиллу» начать крутой камбэк во втором периоде: команда летела 0:2, но на перерыв ушла, ведя в счете 4:3:

• сначала Яков мастерски подставил клюшку после броска Романа Йоси;

• а через 6 минут замкнул передачу Микаэля Гранлунда при выходе 2 в 1.

Для Тренина это первый дубль в сезоне, но уже четвертый матч, в котором он набрал два очка – «Анахайм», «Чикаго» и «Торонто» уже потрадали от его результативности.

Любопытно, что это первый матч нападающего с двумя голами в регулярке, но не первый за океаном. В прошлом плей-офф он уже отгружал дубль – в ворота «Каролины». Тогда это не особо помогло его команде. Но сейчас влияние Тренина на результаты более заметно у него уже 17+6 в 64 играх, он пятый снайпер «Предаторс» вместе с Райаном Джохансеном. Для сравнения: столько же в этом сезоне забили Панарин, Дадонов и Ничушкин.

«Нэшвилл» набрал 80 очков и забрался на третью строчку своего дивизиона, вытеснив «Сент-Луис» в зону уайлд-кард. На этой строчке «хищники» могут закрепиться в ближайшее время – впереди у них матчи с «Оттавой» и «Баффало». Хотя у «Блюз» еще есть матчи в запасе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Нэшвилл – Филадельфия 5:4 (0:2, 4:2, 1:0)
Дата проведения
28 марта, 01.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Сэнхайм (Фрост)
0:2 – 18 Фараби (ван Римсдайк, Эткинсон)
1:2 – 22 Тренин (Жанно, Йоси)
1:3 – 23 Уиллмен ()
2:3 – 28 Тренин (Жанно, Гранлунд)
3:3 – 29 Канин (Гранлунд)
4:3 – 39 Форсберг (Дюшен, Каррье)
4:4 – 40 ван Римсдайк (Коннотон, Конекны)
5:4 – 59 Жанно (Каррье, Йоси)
Вратари: Сарос 19/23 – М.Джонс 30/35.

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Фото: REUTERS/Christopher Hanewinckel

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