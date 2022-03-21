Кража дня: игрок «Виннипега» стянул ловушку с вратаря соперников – и в этот момент забили гол. Его засчитали!

Флери могло прилично прилететь по руке.

Когда Александр Овечкин забирает все внимание на себя (то есть регулярно), остальным командам остается придумывать что-то совсем нестандартное, чтобы их игры просто заметили.

Неожиданный эпизод произошел в одном из воскресных матчей – между «Чикаго» и «Виннипегом». В конце второго периода «Джетс» заработали большинство – во время розыгрыша Блэйк Уилер держался настолько близко к вратарской, что в какой-то момент ловушка Марка-Андре Флери оказалась у него под мышкой. Легкий поворот корпуса форварда «Виннипега» – и голкипер соперника остался с оголенной кистью.

Игру не остановили, а «Джетс» тут же забросили шайбу – Уилер еще и отметился голевой передачей. Надо отметить, что канадский вратарь пытался спасти ворота даже без ключевого элемента амуниции – к счастью, шайба не прилетела в руку.

Пауза после гола несколько затянулась, но никто не поехал смотреть видеопросмотр – да и представители «Чикаго», включая самого Флери, не особо настаивали. Все происходило согласно правилам: арбитры не могли остановить игру – потому что шайба была у соперников, а у не команды вратаря, а потеря ловушки – не та ситуация, при которой немедленно звучит свисток (слетевший с кипера шлем – другое дело).

Кайл Коннор таким образом забросил свою 39-ю шайбу в сезоне, обновив личный рекорд результативности. Флери явно был разочарован эпизодом, и направляясь в раздевалку после второго периода, ударил клюшкой по борту.

Больше всего в момент гола должны были испугаться менеджеры «Чикаго»: клуб ведет переговоры об обмене вратаря – и сэйв голой рукой мог превратиться в травму, которая просто заблокировала бы возможный трейд. Флери, разумеется, тоже знает, что может поиграть в Кубке Стэнли-2022, но все еще выкладывается на 100% в каждом эпизоде.

Регулярный чемпионат

Фото: youtube.com/SPORTSNET