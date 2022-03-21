Кража дня: игрок «Виннипега» стянул ловушку с вратаря соперников – и в этот момент забили гол. Его засчитали!

Флери могло прилично прилететь по руке.
Когда Александр Овечкин забирает все внимание на себя (то есть регулярно), остальным командам остается придумывать что-то совсем нестандартное, чтобы их игры просто заметили.
Неожиданный эпизод произошел в одном из воскресных матчей – между «Чикаго» и «Виннипегом». В конце второго периода «Джетс» заработали большинство – во время розыгрыша Блэйк Уилер держался настолько близко к вратарской, что в какой-то момент ловушка Марка-Андре Флери оказалась у него под мышкой. Легкий поворот корпуса форварда «Виннипега» – и голкипер соперника остался с оголенной кистью.
Игру не остановили, а «Джетс» тут же забросили шайбу – Уилер еще и отметился голевой передачей. Надо отметить, что канадский вратарь пытался спасти ворота даже без ключевого элемента амуниции – к счастью, шайба не прилетела в руку.
Пауза после гола несколько затянулась, но никто не поехал смотреть видеопросмотр – да и представители «Чикаго», включая самого Флери, не особо настаивали. Все происходило согласно правилам: арбитры не могли остановить игру – потому что шайба была у соперников, а у не команды вратаря, а потеря ловушки – не та ситуация, при которой немедленно звучит свисток (слетевший с кипера шлем – другое дело).
Кайл Коннор таким образом забросил свою 39-ю шайбу в сезоне, обновив личный рекорд результативности. Флери явно был разочарован эпизодом, и направляясь в раздевалку после второго периода, ударил клюшкой по борту.
Больше всего в момент гола должны были испугаться менеджеры «Чикаго»: клуб ведет переговоры об обмене вратаря – и сэйв голой рукой мог превратиться в травму, которая просто заблокировала бы возможный трейд. Флери, разумеется, тоже знает, что может поиграть в Кубке Стэнли-2022, но все еще выкладывается на 100% в каждом эпизоде.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 марта, 02.00, «United Center»
- 0:1 – 10 Элерс (Шмидт, Коннор)
- 1:1 – 22 Тэйвс (Кубалик, Рэддиш)
- 2:1 – 22 Строум (Дебринкат, Кэйн)
- 2:2 – 23 Харкинс (Копп, Демело)
- 2:3 – 32 Харкинс (Свечников, Копп)
- 2:4 – 38 Коннор (Уилер, Шайфли)
- 2:5 – 40 Моррисси (Коннор, Шайфли)
- 3:5 – 44 Рэддиш (Строум, Кэйн)
- 4:5 – 54 Курашев (Джонс, Лафферти)
- 4:6 – 59 Уилер (Копп, Коннор)
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Фото: youtube.com/SPORTSNET
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